Международный День памяти людей, умерших от СПИДа

Международный День памяти людей, умерших от СПИД, традиционно проводится во всем мире в третье воскресенье мая.

Впервые этот день отмечен в календаре в 1983 году. По-английски этот день звучит как International AIDS Candlelight Memorial. Вначале, когда в американском Сан-Франциско впервые отметили этот день, он был обозначен как Всемирный день памяти жертв СПИДа.

В начале эпидемии СПИДа, когда люди не знали путей передачи ВИЧ-инфекции, болезнь считалась фатальным приговором. Сегодня мы знаем, что благодаря возможностям антиретровирусной терапии, с ВИЧ можно сохранить качество жизни при условии соблюдения рекомендаций врачей и правил безопасного поведения. В связи с этим сегодня звучит призыв к тестированию и самотестированию на ВИЧ – важно понимать, что, несмотря на то, что человек не является представителем общеизвестных групп высокого риска, он по тем или иным причинам может быть инфицирован ВИЧ и долгое время даже не догадываться об этом. Своевременное выявление вируса дает возможность бороться за качество жизни каждого отдельно взятого человека.

Символом памяти и солидарности с людьми, которых затронула проблема ВИЧ – инфекции, традиционно считается красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. В настоящее время красную ленту прикрепляют к одежде не только те, кто тем и ли иным образом связан с этой проблемой, но и просто неравнодушные люди.

О чём говорит статистика? Согласно мировой статистке число людей, живущих с ВИЧ, 37,7 миллионов человек, за весь период наблюдения от сопутствующих СПИДу болезней умерло 36,3 миллионов человек. В настоящее время в Республике проживает более 24 тысяч человек с ВИЧ – положительным статусом, в г. Бобруйске и Бобруйском районе более 600.

Многие из ВИЧ – инфицированных пациентов зная о путях передачи ВИЧ-инфекции, о мерах профилактики инфекции, пренебрегают ими, полагая, что ВИЧ-инфекция имеет отношение только к определенным группам населения, с которыми человек себя не ассоциирует.

Если у Вас появились вопросы касающиеся проблемы ВИЧ-инфекции, звоните на «горячую линию» - тел. 71 60 48.

Врач – эпидемиолог УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены эпидемиологии» Л.Ф.Касперович