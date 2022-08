Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/72/165) в декабре 2017 года. Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбы с ним. Этот документ стал итогом усилий Генеральной Ассамблеи, Комитета по правам человека и Совета по правам человека в области защиты и осуществления прав жертв терроризма.

Сегодня терроризм – мировая проблема, от которой страдают разные страны. Однако о жертвах часто забывают, и игнорирование их прав может иметь для них серьезные последствия. Немногие государства располагают ресурсами или могут удовлетворить среднесрочные и долгосрочные нужды жертв, что необходимо для реабилитации и интеграции в общество.

Жертвы терактов могут справиться с травмами и наладить достойную жизнь лишь посредством долгосрочной многоцелевой поддержки, включая меры физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации. Поэтому поддержка жертв терроризма и защита их прав – главная обязанность государств.

Еще в сентябре 2006 года страны-члены ООН приняли Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций, с целью «принять незамедлительные меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях», и направленную, среди прочего, на «поощрение международной солидарности в поддержку жертв». Стратегия стала важным глобальным документом, который укрепит национальные, региональные и международные усилия по борьбе с терроризмом. А проведение Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма воздаст должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него.

В честь сегодняшней даты в ООН проводятся фотовыставки о жертвах терроризма, показы документальных фильмов, различные памятные и тематические мероприятия, проходят выступления Генерального секретаря ООН и других персон.

Напомним, что в России ежегодно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

По материалам calend.ru.