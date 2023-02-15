В 2009 году Международной ассоциацией операционных медсестер был учрежден профессиональный праздник как признание труда операционной медсестры. Он получил название Международный день операционной медсестры и отмечается ежегодно 15 февраля.

Эта дата тесно связана с другим профессиональным праздником, отмечаемым 12 мая – Днем медсестры, однако посвящена она труду именно тех медицинских сестер, которые работают и спасают жизни людей вместе с врачами в операционных.

Хирургия как область медицины уходит корнями своими в древность. Однако серьезный прорыв в этой области произошел в 19 веке, давшем миру имена таких выдающихся хирургов, как Н.И. Пирогов, Д.Ж. Ларрей, И.Ф. Буш, М.С. Субботин, Н.В. Склифосовский и др. Но помимо непосредственно хирургических методик, требовалось решение вопроса об обезболивании и предотвращении инфицирования пациента во время операции. Болевой шок, потеря крови и сепсис уносили очень много жизней даже в случае успешно проводившихся хирургических вмешательств. Именно по этим направлениям 19 век стал прорывом.

В 1846 году американский химик Ч.Т. Джексон и дантист У. Мортон провели удаление зуба под наркозом, в качестве которого служили пары диэтилового эфира. В том же году хирург Дж.К. Уоррен провел операцию по удалению опухоли под эфирным наркозом, а на следующий год английский акушер Дж. Янг Симпсон применил в качестве наркоза хлороформ. Так было положено начало современной анестезиологии с применением общего наркоза.

Луи Пастер, Дж. Листер, Н.И. Пирогов, М.С. Субботин и другие медики и ученые внесли неоценимый вклад в дело борьбы с гнойными осложнениями в послеоперационный период, выявив причины и источники инфицирования, а также разработав принципы подготовки операционной, инструментария и перевязочных материалов, став основоположниками антисептики и асептики в хирургии. Их идеи были в дальнейшем развиты методами Э. фон Бергмана и Н.В. Склифосовского, а также других медиков.

Работа операционных блоков постепенно превращалась в комплексную работу не только хирурга и его ассистентов. К участию в проведении операции начали привлекать анестезиологов. Однако, подготовка оперблока, необходимого инструментария, медикаментов и перевязочного материала начали возлагаться на операционную медсестру. Считается, что должность операционной медсестры появилась в 1891 году.

Какие же обязанности возлагаются на операционную медсестру в наши дни? Она осуществляет подготовку операционной, участников хирургической бригады, хирургических инструментов, шовного и перевязочного материалов, медицинской аппаратуры, контролирует соответствие передвижения пациента и бригады в соответствии с зонами стерильности и обеспечивает соблюдение правил асептики и антисептики. Операционная медсестра подготавливает операционное поле, а во время операции осуществляет своевременное обеспечение хирургов инструментами и материалами.

Она также отвечает за послеоперационный уход за пациентом и профилактику осложнений, контролирует отправку в лабораторию биоматериалов, взятых во время операции на гистологическое и бактериологическое исследование. Операционная медсестра осуществляет количественный учет инструментария, лекарственных средств, шовного и перевязочного материалов, аппаратуры, осуществляя их первичную дезинфекционную обработку и контролируя процесс стерилизации. Помимо этих процедур операционная медсестра ведет соответствующую медицинскую документацию.

Вся эта работа позволяет слаженно проводить хирургические операции и обеспечивает должный уровень функционирования операционного блока.

Традиционно в медицинских учреждениях разных стран к сегодняшнему празднику приурочены не только чествование медсестер, но и проведение круглых столов, конференций, мастер-классов, на которых обсуждаются вопросы, связанные с обязанностями операционных медсестер, осуществляется обмен опытом. В ряде случаев руководство медицинских учреждений вручает операционным медсестрам подарки и премии. Конечно же, немалую роль в признании роли операционных медсестер в деле спасения жизни человека играет и простая благодарность выздоровевших пациентов.

По материалам calend.ru.