Международный день охраны озонового слоя

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/49/114) провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). Дата установлена в память о подписании Монреальского протокола (1987) по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года.

Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

16 сентября 1987 года 36 стран подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.

Государствам рекомендуется посвятить этот день пропаганде деятельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и поправках к нему. К тому же каждый год День посвящен определенной теме, касающейся защиты озонового слоя.

Озоновый слой, этот тонкий газовый щит, защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете.

Озоновый слой простирается над землей огромным покрывалом, уходящим в космос. Если этот слой истощится когда-нибудь, это будет опасно для всей биосферы, для всего живого. От попадания ультрафиолетовых лучей на человека, может возникнуть рак кожи, слепота и другие заболевания.

В 80-е годы 20 века ученые сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в 2 раза. Именно тогда появилось название «озоновая дыра».

На истощение озона влияет окись хлора, которая является продуктом заводов, предприятий промышленности (Фото: Astakhov Alexander, Shutterstock)

На истощение озона влияет окись хлора, которая является продуктом заводов, предприятий промышленности. Мы не в силах предотвратить появление озоновых дыр. Однако, сберечь озон хотя бы на бытовом уровне человеку по силам.

Поэтому поэтапный отказ от регулируемого использования озоноразрушающих веществ и вытекающие из него сокращения такого использования способствуют не только охране озонового слоя в интересах нынешнего и будущих поколений, но и вносят большой вклад в усилия по решению проблемы изменения климата. Так, реализация Монреальского протокола привела к поэтапному отказу от 99% озоноразрушающих химических веществ в холодильниках, кондиционерах и других предметах потребления.

Усилия по защите озонового слоя также способствовали мерам по борьбе с изменением климата. Так, по оценкам экспертов, благодаря этим действиям, с 1990 по 2010 год удалось предотвратить выбросы 135 миллиардов тонн углекислого газа.

Таким образом, благодаря Монреальскому протоколу, обеспечивается защита здоровья человека и экосистем в результате сокращения воздействия на Землю вредного ультрафиолетового облучения. Между тем, необходимо сохранить данные достижения, продолжая устранять любые незаконные источники озоноразрушающих веществ по мере их возникновения. Также необходима полная поддержка в реализации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу, которая вступила в силу 1 января 2019 года. Путем поэтапного отказа от гидрофторуглеродов, которые являются потенциальными парниковыми газами, выполнение положений данной поправки поможет снизить рост глобальной температуры на 0,4 °C к концу века. Сочетая эти действия с поэтапным отказом, мы сможем добиться улучшения ситуации в области борьбы с изменением климата.

Давайте вместе работать над восстановлением озонового слоя!