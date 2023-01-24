Международный день образования

Своей резолюцией от 3 декабря 2018 года (A/RES/73/25) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днем образования (International Day of Education), признавая его роль в достижении мира и развития.

Проект резолюции был предложен делегацией Нигерии на Глобальной конференции по вопросам образования, проходившей в Брюсселе, и поддержан 58 государствами-членами, что продемонстрировало политическую волю, направленную на поддержку инклюзивного, доступного и качественного образования для всех.

В резолюции признается важность образования для достижения устойчивого развития и подчеркивается, что образование может повысить индивидуальную производительность и увеличить потенциал экономического роста, способствовать искоренению нищеты и голода, содействовать здоровью и гендерному равенству.

Также в документе говорится, что необходимо прилагать усилия для обеспечения инклюзивности и справедливости всех учебных заведений, включая начальную, среднюю, университетскую и профессиональную подготовку, чтобы каждый человек мог воспользоваться возможностью учиться всю жизнь и, следовательно, в полной мере участвовать в жизни общества и делать вклад в устойчивое развитие.

Образование является правом каждого человека, что закреплено в Статье 26 Всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального образования для каждого. А Конвенция о правах ребенка, принятая в 1989 году, содержит положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего образования для всех.

Ведь образование предоставляет возможность выбраться из нищеты и обеспечить благосостояние в будущем. Однако, по данным ООН, в настоящее время 244 миллионов детей и подростков не посещают школу; 617 миллионов детей и подростков не обладают элементарными навыками чтения и математики; менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары получают начальное среднее образование и около четырех миллионов детей и молодых людей из числа беженцев не посещают школу. Эти дети страдают от нищеты, дискриминации, вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и последствий изменения климата. Миграция и вынужденное перемещение также оказывают негативное воздействие на получение образования.

Поэтому сегодняшняя дата имеет важную просветительскую функцию – помогает привлечь внимание к серьезной проблеме отсутствия у каждого пятого ребенка в мире возможности учиться.

Россия привержена выполнению Цели устойчивого развития о всеохватном качественном образовании для всех. Охват общим образованием в РФ составляет более 99%, а доступность дошкольного образования, по состоянию на 1 января 2021 года, оценивается в 98%. Национальный проект "Образование", реализуемый в стране, нацелен на решение двух ключевых задач – это обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

По данным Росстата, в стране более 40 тысяч организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, и более 720 высших учебных заведений. В России реализуется более 650 специальностей по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры (ординатуры, адъюнктуры), ассистентуры-стажировки. К тому же, существует много льгот для студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование. Россия – одна из немногих стран, предоставляющих иностранцам возможность бесплатного обучения на бюджетной основе.

Генеральная Ассамблея предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, другим международным и региональным организациям и организациям гражданского общества, неправительственным организациям, религиозным организациям, научным учреждениям, организациям частного сектора, частным лицам и другим соответствующим заинтересованным сторонам надлежащим образом отмечать Международный день образования.

Генеральная Ассамблея возложила проведение ключевых мероприятий по празднованию Дня на Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в качестве специализированного учреждения ООН, занимающегося вопросами образования.

По материалам calend.ru.