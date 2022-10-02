Существует много такого,

за что я готов умереть,

но нет ничего такого,

за что я был бы готов убить (Махатма Ганди).

Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence), установленный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года (A/RES/61/271), отмечается ежегодно 2 октября во многих странах мира.

Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии и стратегии ненасилия.

В соответствии с резолюцией ООН, Международный день служит дополнительным поводом для того, чтобы «пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы». В документе подтверждается «универсальная значимость принципа ненасилия», а также желание «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия».

Государственный министр по международным делам Индии Ананд Шарма, внося эту резолюцию от имени 140 авторов на рассмотрение Генеральной ассамблеи, заявил, что «широкий и разнообразный спектр создателей документа является отражением чувства глубокого уважения к Махатме Ганди, а также непреходящего значения его философских взглядов». В своем выступлении он привел следующее высказывание покойного руководителя: «Ненасилие является величайшей силой в руках человечества. Оно мощнее самого мощного разрушительного оружия, порожденного человеческой изобретательностью».

Принцип ненасилия, известный также как ненасильственное сопротивление, отрицает использование физического насилия для достижения социальных или политических изменений.

Считается, что существуют три основных категории ненасильственных действий: выражение протеста и убеждение (сюда относится, в частности, проведение маршей и пикетов), отказ от сотрудничества, ненасильственное вмешательство (например, блокирование движения или захват помещений без причинения вреда людям). Нередко характеризуемая как «политика простых людей», эта форма социальной борьбы была принята широкими массами населения во всем мире в борьбе за социальную справедливость.

В современном же мире, где насилия и социальной несправедливости, к сожалению, еще очень много, и к тому же велико и число вооруженных конфликтов и столкновений в разных странах, День ненасилия — весьма актуальная и важная дата.

По материалам calend.ru.