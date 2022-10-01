Международный день музыки (International Music Day), отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО двумя годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне.

Одними из инициаторов учреждения Международного дня музыки стали композитор Дмитрий Шостакович и председатель Международного музыкального совета Иегуди Менухин.

Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах.

Музыка (от греческого musike, буквально — «искусство муз») — вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки. С музыкой человечество знакомо с давних времен. В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племен. На рисунках изображены люди с музыкальными инструментами. Мы уже никогда не услышим той музыки, но когда-то она скрашивала жизнь людей, заставляла их радоваться или печалиться.

В 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных две тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.

Музыка обладает огромной силой. На свете найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие композиторы пытались выразить через нее состояние своей души. Их великие имена всегда с благодарностью будут произносить потомки. Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек.

Ведь музыка воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями. Это не только творческое самовыражение композиторов, музыкантов и певцов, на протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования каждого народа. И в настоящее время, к счастью, музыка не утратила своего значения, а напротив — потребность в ней увеличивается.

Свободный доступ ко многим музыкальным произведениям через интернет, современные средства записи и воспроизведения музыки делают ее более доступной, новые возможности мультимедиа позволяют слушать и смотреть выступления музыкантов на более совершенных носителях информации. Все это помогает расширять знания людей (и особенно молодого поколения) о различных культурных средах, пластах, традициях, где музыка обязательно присутствует.

Поэтому Международный день музыки также реализует идею сближения и дружбы между народами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и понятен всем, кто чувствует...

По материалам calend.ru.