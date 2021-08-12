Международный день молодежи отмечают 12 августа

Международный день молодежи (International Youth Day) отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года (резолюция 54/120) по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8—12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.

Конференция рекомендовала организовать информационно-пропагандистские мероприятия в поддержку Дня в целях повышения информированности, особенно молодежи, о Всемирной программе действий, касающихся молодежи, до 2000 года и на последующий период, принятой Ассамблеей в 1995 году.

Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей — около 1,8 миллиарда детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Один из 10 детей находится в зоне конфликта, более полумиллиарда в бедности, а 24 миллиона из них не ходят в школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают от нищеты. Ежедневно 7 тысяч молодых людей заражаются ВИЧ-инфекцией.

В то время как молодежь составляет одну четверть мировой рабочей силы, на нее приходится половина безработных. Рынки труда испытывают трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей, за исключением высококвалифицированных специалистов.

Политическая нестабильность, волатильность рынка труда, а также ограниченное поле для вовлечения молодежи в политическую и социальную жизнь приводят к растущей изоляции молодых людей.

Генеральный секретарь ООН призвал международное сообщество признать взаимозависимость поколений и решать проблемы разных возрастов сообща, повышая уровень осведомленности молодежи о существующих проблемах, рисках и способах их решения.