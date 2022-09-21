Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира (International Day of Peace). Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне.

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея провозгласила День мира и установила его празднование на третий вторник сентября, а спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Для большинства людей планеты Земля мир — это повседневная реальность. На улицах городов спокойно, дети ходят в школу и детский сад... Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. Однако, для слишком многих людей в современном мире этот дар — не более чем сказочная мечта. Они живут в оковах, в атмосфере нестабильности и страха.

Причем для достижения истинного мира требуется не только прекращение боевых действий. Необходимо построение общества с равными возможностями для всех людей. Это предполагает создание мира с одинаковым отношением ко всем людям, независимо от их расовой и религиозной принадлежности.

К тому же пандемия COVID-19 продемонстрировала важность коллективных усилий по оказанию помощи каждому человеку в восстановлении и созданию более равноправного, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира. Пандемия сопровождается всплеском стигматизации, дискриминации и ненависти, которые приводят к гибели людей. Столкнувшись с этим общим врагом человечества, люди должны помнить о том, что они не враги друг другу. Чтобы оправиться от разрушительных последствий пандемии, важно заключить друг с другом мир — мир с природой.

Вообще события последних лет — война, терроризм, военные расходы, глубокие противоречия, разделяющие народы и отдельных людей во всем мире, климатический кризис, вирусы, обусловили беспрецедентную актуальность Международного дня мира сегодня.

Поэтому сегодняшний праздник, установленный ООН в 1981 году, охватывает миллионы людей, многие страны и регионы, где силами общественных и молодежных организаций проводятся различные акции и мероприятия. Ведь День призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него.

ООН предлагает всем странам и народам в этот День прекращать все военные действия и отмечать этот День проведением образовательных и общественных информационных акций по проблемам мира. А также использует празднование Международного дня мира, для привлечения внимания к своей разносторонней работе в поддержку мира и для того, чтобы побудить отдельных людей, группы и общины на всей планете к осмыслению проблем мира, обмену информацией и практическим опытом деятельности по его достижению.

Так, каждый год мероприятия ООН, посвященные Дню, традиционно начинаются с церемонии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке — сначала звучит обращение Генерального секретаря ООН, после которого он ударяет в колокол, затем, после минуты молчания, с обращением выступает председатель Совета безопасности ООН.

Каждый год День мира посвящен определенной теме. Так, в разные годы он проходил под девизами: «Права человека и поддержание мира», «Разоружение и нераспространение», «Молодежь за мир и развитие», «Мир и демократия: выскажи свое мнение», «Устойчивый мир ради устойчивого будущего», «Образование в духе мира», «Право народов на мир», «Цели в области устойчивого развития: составные элементы мира», «Вместе на благо мира: уважение, безопасность и достоинство для всех», «Право на мир: 70 лет Всеобщей декларации прав человека», «Борьба с изменением климата ради мира», «Формируем мир вместе», «Восстановление по принципу "лучше чем было" для создания справедливого и устойчивого мира», «Покончить с расизмом. Построить мир» и др.

По материалам calend.ru.