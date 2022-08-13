Международный день левшей

Современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Письменные и кухонные принадлежности, двери и замки, компьютерные мыши и много другого сделано для праворуких. Остальные приспосабливаются. К счастью, леворуких школьников уже не заставляют писать правой рукой, но и в настоящее время встречаются некоторые родители, воспитатели или даже учителя, которые пытаются переучить «неправильного ребенка».

Международный день леворуких (International Left-Handers Day) впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году.

Этот День призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Однако, главной озабоченностью Клубов левшей, и в частности Великобритании, является то, что во многих школах разных стран детей-левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. А в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке.

Психологи считают, что все люди-левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом.

Согласно статистическим данным, от 3 до 10% населения Земли — левши.

Существует много теорий и предположений о причинах леворукости, но точный ответ до сих пор не найден. Активно идут исследования генетической природы левосторонности. По данным медиков, вероятность развития у ребенка леворукости составляет 2%, если родители правши, 17%, если один из родителей левша, и 46%, если оба родителя левши. Если человек одинаково владеет правой и левой рукой, он считается амбидекстром, а если обе руки использовать сложно, то амбисинистром.

Список известных людей, которые все делали «одной левой», поражает — Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Мерилин Монро, Пол Маккартни, Ринго Старр, Роберт де Ниро... Среди других знаменитых леворуких — Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Горацио Нельсон, три президента США — Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и другие.

Некоторые ученые считают, что и президент России Владимир Путин является скрытым левшой. К слову сказать, леворуким был и русский писатель Николай Лесков, написавший в 19 веке знаменитую повесть о Левше, подковавшем блоху.

В сам же праздник участники британского клуба левшей призывают всех желающих ( для полного взаимопонимания с леворукими) хотя бы один день в году делать все левой рукой. Также в этот день левши всего мира устраивают разнообразные мероприятия, акции и соревнования.

По материалам

Международный день левшей

Современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Письменные и кухонные принадлежности, двери и замки, компьютерные мыши и много другого сделано для праворуких. Остальные приспосабливаются. К счастью, леворуких школьников уже не заставляют писать правой рукой, но и в настоящее время встречаются некоторые родители, воспитатели или даже учителя, которые пытаются переучить «неправильного ребенка».

Международный день леворуких (International Left-Handers Day) впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году.

Этот День призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Однако, главной озабоченностью Клубов левшей, и в частности Великобритании, является то, что во многих школах разных стран детей-левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. А в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке.

Психологи считают, что все люди-левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом.

Согласно статистическим данным, от 3 до 10% населения Земли — левши.

Существует много теорий и предположений о причинах леворукости, но точный ответ до сих пор не найден. Активно идут исследования генетической природы левосторонности. По данным медиков, вероятность развития у ребенка леворукости составляет 2%, если родители правши, 17%, если один из родителей левша, и 46%, если оба родителя левши. Если человек одинаково владеет правой и левой рукой, он считается амбидекстром, а если обе руки использовать сложно, то амбисинистром.

Список известных людей, которые все делали «одной левой», поражает — Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Мерилин Монро, Пол Маккартни, Ринго Старр, Роберт де Ниро... Среди других знаменитых леворуких — Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Горацио Нельсон, три президента США — Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и другие.

Некоторые ученые считают, что и президент России Владимир Путин является скрытым левшой. К слову сказать, леворуким был и русский писатель Николай Лесков, написавший в 19 веке знаменитую повесть о Левше, подковавшем блоху.

В сам же праздник участники британского клуба левшей призывают всех желающих ( для полного взаимопонимания с леворукими) хотя бы один день в году делать все левой рукой. Также в этот день левши всего мира устраивают разнообразные мероприятия, акции и соревнования.

По материалам

Международный день левшей

Современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Письменные и кухонные принадлежности, двери и замки, компьютерные мыши и много другого сделано для праворуких. Остальные приспосабливаются. К счастью, леворуких школьников уже не заставляют писать правой рукой, но и в настоящее время встречаются некоторые родители, воспитатели или даже учителя, которые пытаются переучить «неправильного ребенка».

Международный день леворуких (International Left-Handers Day) впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году.

Этот День призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Однако, главной озабоченностью Клубов левшей, и в частности Великобритании, является то, что во многих школах разных стран детей-левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. А в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке.

Психологи считают, что все люди-левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом.

Согласно статистическим данным, от 3 до 10% населения Земли — левши.

Существует много теорий и предположений о причинах леворукости, но точный ответ до сих пор не найден. Активно идут исследования генетической природы левосторонности. По данным медиков, вероятность развития у ребенка леворукости составляет 2%, если родители правши, 17%, если один из родителей левша, и 46%, если оба родителя левши. Если человек одинаково владеет правой и левой рукой, он считается амбидекстром, а если обе руки использовать сложно, то амбисинистром.

Список известных людей, которые все делали «одной левой», поражает — Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Мерилин Монро, Пол Маккартни, Ринго Старр, Роберт де Ниро... Среди других знаменитых леворуких — Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Горацио Нельсон, три президента США — Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и другие.

Некоторые ученые считают, что и президент России Владимир Путин является скрытым левшой. К слову сказать, леворуким был и русский писатель Николай Лесков, написавший в 19 веке знаменитую повесть о Левше, подковавшем блоху.

В сам же праздник участники британского клуба левшей призывают всех желающих ( для полного взаимопонимания с леворукими) хотя бы один день в году делать все левой рукой. Также в этот день левши всего мира устраивают разнообразные мероприятия, акции и соревнования.

По материалам calend.ru.