В 2001 году 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу Весёлых и Находчивых (КВН). И с тех пор отмечают его ежегодно.

Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.

Правила игры в КВН знакомы многим зрителям и болельщикам — приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ, музыкальный конкурс, домашнее задание — вот только некоторые составляющие этой искрометной и активной игры.

Международный день КВН пока не включен в реестр всемирных праздников, как, впрочем, до сих он не стал официальным праздником в России. Но, учитывая размах КВН-движения в странах бывшего Советского Союза, а также то, что веселые и находчивые играют под эгидой Международного союза КВН — этого нельзя исключать.

Для КВН-щиков игра — это вторая работа, чуть-чуть бизнес, и, наверное, судьба. Для зрителей КВН — яркое и незабываемое шоу. Но в этот праздник все они — и КВН-щики, и зрители — посвящают время своей любимой игре, вне зависимости от возраста, профессии, социального положения и достатка.

Кстати, многие бывшие КВН-щики сегодня известные деятели шоу-бизнеса и кинематографа, среди которых: Юлий Гусман, Геннадий Хазанов, Леонид Якубович, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Алексей Кортнев, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян и многие другие.

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