Международный день коренных народов мира (International Day of the World's Indigenous People), отмечаемый ежегодно 9 августа, установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция A/RES/49/214). В этот день в 1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека, в котором говорилось, что:

«В этот Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы — от недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека».

Первое международное десятилетие коренных народов мира (First International Decade of the World's Indigenous People), начатое в 1995 году, помогло более отчетливо услышать голос коренных народов во всем мире и повысить внимание к проблемам коренных народов.

В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Второе международное десятилетие коренных народов мира (Second International Decade of the World’s Indigenous People) на период 2005-2014 годов с темой «Десятилетие действий и достоинства». Цель Десятилетия — не только сосредоточить внимание на действиях в защиту прав коренных народов и в поддержку улучшения их положения, в том, что касается их земель, языков, источников к существованию и их культур, но и в дальнейшем укреплении международного сотрудничества в решении проблем, стоящих перед коренными народами в таких областях, как образование, здравоохранение, права человека, окружающая среда, социальное и экономическое развитие.

В 2015 году был разработан Общесистемный план действий по поощрению прав коренных народов. Его цель — обеспечение согласованного подхода к достижению целей, поставленных в Декларации ООН о правах коренных народов, в том числе путем усиления поддержки государств — членов ООН и коренного населения.

Сама Декларация о правах коренных народов была принята 13 сентября 2007 года. Согласно ей, основополагающим критерием выделения того или иного коренного народа является собственное осознание себя, как коренного народа. Коренные народы имеют право определять себя или свою этническую принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями.

Также данная Декларация признает основные права человека и основополагающие свободы коренных народов — право на свободу и равенство; на свободное определение своего политического статуса и осуществление своего экономического, социального и культурного развития; право на соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев; право создавать и контролировать свои системы образования; право на участие в процессах принятия решений на всех уровнях по вопросам, которые могут затрагивать их права, жизнь и судьбу; право на земли, территории и ресурсы, право на гарантированное пользование своими средствами, обеспечивающими их существование и развитие.

В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 476 миллионов человек, которые живут в 90 странах и представляют множество языков и культур. В России коренными малочисленными народами признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие на территории страны менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Таких в Российской Федерации 47 этносов, где выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Они компактно проживают более чем в 30 субъектах РФ, более 65% из них — в сельской местности.

Хотя коренные народы составляют всего 5% населения Земли, на их долю приходится 15% беднейшего населения планеты. Ведь они продолжают сталкиваться с множеством проблем, их права нередко нарушаются. Именно для привлечения внимания широкой общественности и властей разных уровней к данным вопросам и для направления усилий для решения проблем коренных народов во всем мире и был учрежден данный праздник.

В своей резолюции 71/178, посвященной правам коренных народов, Генеральная Ассамблея провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов с тем, чтобы привлечь внимание к острейшей проблеме утраты таких языков и к настоятельной необходимости сохранять, возрождать, поощрять эти языки и предпринимать дальнейшие экстренные шаги на национальном и международном уровнях. Ведь языки, комплексным образом влияющие на идентичность, культурное разнообразие, духовность, коммуникацию, социальную интеграцию, образование и развитие, имеют огромное значение для людей и планеты. Лингвистическое разнообразие вносит вклад в поддержание культурной самобытности и разнообразия и в межкультурный диалог.

Пандемия COVID-19 выявила и усугубила многие существующие формы неравенства, оказав непропорционально сильное отрицательное воздействие на те группы населения, которые уже страдали от нищеты, болезней, дискриминации, институциональной нестабильности или финансовой незащищенности. В том, что касается коренных народов, контраст еще очевиднее. Во многих наших обществах общественный договор нуждается, по меньшей мере, в пересмотре.

Общественный договор — это негласное соглашение, которое общество заключает для сотрудничества в целях получения социальных и экономических выгод. Во многих странах, где коренные народы были изгнаны со своих земель, их культура и языки принижены, а люди отделены от политической и экономической деятельности, они никогда не были включены в общественный договор с самого начала. Общественный договор был заключен между доминирующими группами населения.

В 2022 году начался новый важный этап в истории культуры коренных народов — Десятилетие языков коренных народов. Участники мероприятия высокого уровня «Проведение Десятилетия действий в интересах языков коренных народов» (а это более 500 участников из 50 стран, в том числе министры, лидеры коренных народов, исследователи, государственные и частные партнеры, а также другие заинтересованные стороны и эксперты), которое было организовано ЮНЕСКО в феврале 2020 года, опубликовали стратегическую дорожную карту для данного Десятилетия, в которой приоритетное внимание уделяется расширению прав и возможностей носителей языков коренных народов.

Кстати, каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме. Так, в разные годы девизами Дня были: «Примирение и партнерство между государствами и коренными народами», «Коренные народы и ВИЧ/СПИД», «Творчество коренных народов: достойная оценка преданий и культур, создание нашего собственного будущего», «Создание альянсов коренных народов: соблюдение положений договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей», «Миграция и перемещение коренных народов», «Языки коренных народов», «КОВИД-19 и жизнестойкость коренных народов», «Не оставляя никого позади: коренные народы и призыв к новому общественному договору», «Роль женщин — представителей коренных народов в сохранении и передаче традиционных знаний» и другие.

По материалам calend.ru.