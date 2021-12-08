8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».

Это не единственная дата, связанная с профессией художника. Украина празднует этот день в октябре, а в России он отмечается в отдельных регионах в разные дни – Курская область празднует День художника 9 августа, а Липецкая – 25 декабря.

Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником 20 века.

Так что единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось. Но, наверное, это и не плохо: пусть будет больше поводов поздравить тех, кто несет красоту искусства в нашу жизнь.

День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.

по материалам calend.ru