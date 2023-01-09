9 января отмечается Международный день хореографа. Этот праздник посвящен тем людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей.

Любовь человечества к искусству танца, заложенная на генетическом уровне, проявилась столь широко и многогранно, приобрела столь множественные формы и черты, что стала требовать в определенный момент фиксации и сохранения накопленного опыта для дальнейшего его совершенствования и развития.

Многообразие танца, его уникальные свойства и характер требовали сохранения для передачи этого элемента культурного наследия новым поколениям. Постепенная утрата значимости народного танца в повседневной жизни наряду с появлением новых видов танцевального искусства и развитием новых его форм требовали сохранения техники и танцевальных приемов. Только так можно сохранить танец, обучить ему тех, кто выбрал его своей стезей, и радовать тех, чья душа готова петь, глядя на великолепное его исполнение.

Термин «хореография», вошедший в оборот в 18 веке, греческого происхождения и буквально переводящийся как «запись танца, пляски, хоровода», является искусством сочинения и сценической постановки танца.

В широком смысле под хореографией сегодня в целом понимается все танцевальное искусство, воспринимаемое как совокупность двух областей: искусства балета и искусства танца. Хореограф занимается постановкой танца отдельного исполнителя или группы. Говоря простым языком, для танцора он является фактически тренером.

Считается, что профессия эта, несмотря на зарождение танцевального искусства еще в Древнем Мире, появилась в 12 веке, когда возникла потребность в обучении танцу придворных дам и кавалеров.

В России длительное время танцевальное искусство было представлено народными танцами: яркими, глубокими, многообразными. Системный же подход к танцевальному образованию был положен в 1738 году в Санкт-Петербурге, учреждением Танцевальной Ее Императорского Величества школы. Сегодня это учебное заведение известно на весь мир как Академия русского балета имени А.Я. Вагановой. В 1773 году в Москве открылись танцевальные классы при Московском воспитательном доме, ныне являющие собой Московскую Государственную Академию хореографии.

Россия дала миру имена выдающихся исполнителей, балетмейстеров и хореографов, таких как: Мариус Петипа, Бронислава Нижинская, Агриппина Ваганова, Джордж Баланчин, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Владимир Васильев, Вячеслав Гордеев, Игорь Моисеев, Татьяна Устинова, Надежда Надеждина и многих других.

Международный день хореографа посвящен профессионализму замечательных людей, чей труд и творчество позволяют людям радоваться и наслаждаться искусством танца. Этот праздник тесно связан с двумя другими международными датами – Всемирным днем балета и Международным днем танца.

По материалам calend.ru.