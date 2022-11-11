11 ноября по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE) объявлен Днем энергосбережения (International Day of Energy Saving).

Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День энергосбережения. Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.

Основная цель праздника — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.

Ведь энергию, чаще всего, получают за счет сжигания ископаемого топлива (угля, нефтепродуктов, газа, торфа). При этом наносится ущерб окружающей среде: исчерпываются невозобновляемые природные ресурсы, при сгорании в воздух попадают загрязняющие вещества и парниковые газы. Поэтому очень важно использовать энергию эффективно и стремиться к ее экономии. И меры ресурсосбережения — отказ от излишних покупок, повторное использование вещей, раздельный сбор и переработка отходов, компостирование и другие — могут в этом помочь.

Кроме того, энергосбережение выгодно экономически. Мероприятия по экономии энергоресурсов в 2,5—3 раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии. Тем более, что самые простые и элементарные меры энергосбережения доступны каждому и могут быть применены в быту фактически повсеместно.

В международный День энергосбережения во всех странах, где отмечается этот праздник, проходят мероприятия, направленные на то, чтобы проинформировать людей о способах энергосбережения и существующих возобновляемых источниках энергии, рассказать, почему важно экономить энергию.

Во многих городах мира в этот день проводятся тематические конференции, выставки и акции, в учебных заведениях проходят уроки, посвященные теме энергосбережения.