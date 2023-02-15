Международный день детей больных раком

День детей больных раком (International Childhood Cancer Day), или Международный день борьбы с раком у детей, ежегодно 15 февраля отмечают многие страны планеты. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Международной организацией детского рака (Childhood Cancer International, CCI) – глобальной сетью, состоящей в настоящее время из 176 организаций родителей, ассоциаций больных раком детей, переживающих ремиссию, или групп взаимопомощи в 93 странах на пяти континентах.

Первый Международный день был проведен 15 января в Люксембурге, однако затем было принято решение перенести дату на месяц позднее.

Сегодня День детей, больных раком, проводится более чем в 90 странах под патронатом Международного общества детских онкологов. Это глобальная совместная кампания по повышению осведомленности о детской онкологии и поддержке больных детей их семей.

Актуальность проблемы, которой посвящен День, к сожалению, возрастает. По данным ВОЗ, ежегодно в мире рак диагностируется у более 400 тысяч детей и подростков до 20 лет. При этом каждый год около 100 тысяч детей умирают от рака.

Залогом успешного лечения онкологических заболеваний считается своевременная диагностика. Если болезнь обнаруживается на первой или второй стадиях, лечение зачастую ведет к благоприятному исходу. Однако десятая часть случаев рака выявляется только на третьей стадии, а у восьми процентов детей его диагностируют лишь на четвертой стадии.

Сложность заключается еще и в том, что форм онкологии очень много — около 200, и болезнь может начаться практически в любом органе. Детей чаще всего поражает лейкемия, или рак крови.

В развитых странах, где медики обладают необходимым диагностическим оборудованием, в настоящее время выздоравливают трое из четырех детей, больных раком. В развивающихся странах ситуация противоположная. Именно в таких государствах живет 80 процентов детей с онкологическими заболеваниями.

В России смертность детей от рака уступает только смертности от травм. Ежегодно раком заболевает около четырех тысяч детей в год. Современные методы лечения позволяют спасти около 70 процентов больных детей. Многие из тех, кто все же погибает, также могли бы выжить. Их не удается спасти в силу нехватки денег, донорской крови и квалифицированной медицинской помощи.

Учитывая эти факторы, активисты Международного дня детей, больных раком, призывают сегодня всех неравнодушных людей оказать посильную помощь: сдать кровь, сделать благотворительный взнос в соответствующие фонды, провести просветительскую работу.

Во многих городах России в этот день силами благотворительных фондов и волонтеров для этих детей проводятся различные акции и праздники. Их цель – не только привлечь внимание общества к данной проблеме, но и напомнить, что сегодняшняя дата – это не день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых, врачей, родственников больных и всех, кто не безразличен к чужому горю, над страшным недугом – раком.

Символом борьбы с детской онкологией является золотая лента.

Напомним, что 4 февраля отмечается еще одна дата, связанная со страшным заболеванием, — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

По материалам calend.ru.