Международный день действий против ядерных испытаний (International Day Аgainst Nuclear Tests) утвержден на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2009 года (резолюция 64/35). Дата, отмечаемая 29 августа, призвана активизировать усилия ООН, государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний. Это необходимое условие для создания безопасного мира.

В преамбуле соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи подчеркивается: нужно «положить конец ядерным испытаниям с тем, чтобы предотвратить их опустошительные и пагубные последствия для жизни и здоровья людей». Также она призывает к более активному просвещению и информированию людей «о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия».

С инициативой же принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила Республика Казахстан, которая предложила и дату Дня, с тем, чтобы отметить закрытие в этот день в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона.

С середины 20 века — со времени начала испытаний ядерного оружия — их было проведено почти две тысячи. История ядерных испытаний — это история страданий. Опустошительным последствиям испытаний для жизни людей, не говоря уже о радиоактивных осадках от атмосферных испытаний, уделялось мало внимания. Опыт и история продемонстрировали нам ужасные и трагические последствия испытаний ядерного оружия, особенно тогда, когда они выходили из-под контроля, а современное ядерное оружие является гораздо более мощным и разрушительным.

В мае 2010 года все государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия обязались взаимодействовать с тем, чтобы стремиться к безопасности в мире, свободном от ядерного оружия, и охарактеризовали установление запрета на ядерные испытания как «жизненно важную задачу».

Договор был открыт для подписания и ратификации в 1996 году. В настоящее время все южное полушарие планеты уже практически стало зоной, свободной от ядерного оружия в силу региональных договоров: договора Раротонга, охватывающего южную часть Тихого океана; Пелиндабского договора, охватывающего Африку; Бангкокского договора, охватывающего Южную Азию, и договора Тлателолко, охватывающего Латинскую Америку и Карибский бассейн.

В апреле 2009 года мир приветствовал заявление президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о приверженности делу создания мира, свободного от ядерного оружия, и о выполнении обязательств по статье VI договора о нераспространении с целью дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений.

В своей новой Повестке дня в области разоружения «Обеспечение нашего общего будущего», представленной 24 мая 2018 года, Генеральный секретарь ООН заявил, что распространение ядерного оружия представляет экзистенциальную угрозу для человечества. Он подчеркнул, что одна механическая ошибка, сбой в электронной системе или человеческая оплошность могут привести к катастрофе, когда с лица земли исчезнут целые города.

Глава ООН призвал государства-члены, не ратифицировавшие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сделать это как можно скорее. Он отметил, что необходимо принимать меры для того, чтобы это соглашение оставалось важнейшим инструментом в осуществлении повестки дня в области разоружения.

Впервые Международный день действий против ядерных испытаний был проведен в 2010 году, и с тех пор ежегодно к этой дате в разных странах приурочено проведение различных согласованных мероприятий (это симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, публикации, лекции в учебных заведениях, информационные передачи и другие события).

Все это, наряду с другими событиями и мероприятиями, способствует формированию глобальной обстановки, открывающей более оптимистичные перспективы продвижения к миру, свободному от ядерного оружия. И хотя признаки прогресса в различных областях данной сферы налицо, но и проблемы остаются. Поэтому, отмечая ежегодно Международный день действий против ядерных испытаний, мы делаем еще один шаг к укреплению мира и безопасности во всем мире.

По материалам calend.ru.