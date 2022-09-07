На 7 сентября установлена одна из памятных дат Организации Объединенных Наций, которая носит название – Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for blue skies). В 2020 году она отмечалась впервые.

Ни для кого не секрет, что проблема загрязнения окружающей среды уже давно вошла в число глобальных проблем современности. Деятельность человека и прогресс, к сожалению, всегда имели и обратную сторону, выражавшуюся в нарушении экологического баланса. Кроме исчерпания природных ресурсов деятельность человека сопровождалась загрязнением различных сфер окружающей среды: воды, воздуха, почвы. Загрязнение, в конечном счете, многие современные ученые-экологи относят к числу факторов, оказывающих серьезное влияние на изменение климата на планете.

Памятная дата 7 сентября, установленная Резолюцией (A/RES/74/212) Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2019 года, призвана обратить внимание всех стран мира на проблему загрязнения воздуха. Ученые медики подтверждают, что до трети причин смертей человека от инсульта, хронических респираторных заболеваний, рака легких и даже сердечно-сосудистых заболеваний обусловлены именно загрязненным состоянием атмосферы.

Выбросы в атмосферу твердых частиц, газов в процессе человеческой деятельности оборачивается не только глобальными подвижками в климатической сфере, но и напрямую оказывают негативное влияние на здоровье человека. По данным ООН, 99% территории земного шара подвержено воздействию загрязнения воздуха, что, согласно оценкам, приводит к преждевременной смерти 7 миллионов человек в год.

Основной призыв ООН направлен на то, чтобы привлечь к этой проблеме внимание всех государств мира, озаботиться вопросом сокращения вредных выбросов предприятий и транспорта в атмосферу с целью оздоровления воздуха на планете и оздоровления самого человечества.

Только комплексный подход и объединение усилий правительств всех стран способны дать действенные результаты в борьбе за оздоровление атмосферы Земли.

Воздух – один из тех источников жизни, без которого эта жизнь угасает мгновенно, а ухудшение состояния воздуха так же стремительно негативно сказывается и на здоровье. Не остаются в стороне и экономисты, просчитывающие неизбежный рост предстоящих затрат на здравоохранение и лечение людей, чье здоровье окажется подорванным из-за плохого состояния атмосферы, пагубное влияние загрязнения атмосферы на сферу туризма и т.д.

Призыв к государствам и крупному бизнесу инвестировать в экологические технологии сопровождается ведением разработок новых видов топлива, а также технологий сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу во всех сферах человеческой деятельности. Решение этих задач напрямую способствует успешной реализации Программы устойчивого развития.

Ведь все мы дышим одним и тем же воздухом, и одна атмосфера защищает и поддерживает всех нас. Загрязнение воздуха — это глобальная проблема, для борьбы с которой мы должны действовать сообща.

По материалам calend.ru.