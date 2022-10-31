Тот, кто рожден был у моря,
Тот полюбил навсегда
Белые мачты на рейде,
В дымке морской города,
Свет маяка над волною,
Южных ночей забытье,
Самое синее в мире
Черное море мое,
Черное море мое!
Слова М. Матусовского,
музыка О. Фельцмана
Международный день Черного моря (International Black Sea Day) отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник.
План был разработан после проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями, и существует опасность разрушения уникальных природных комплексов водной территории.
Главной целью Дня стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.
Также для охраны окружающей среды в районе Черного моря в 1998 году было принято соглашение ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantik Area), где одним из основных вопросов стоит сохранение дельфинов и китов.
Черное море — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Это важный район транспортных перевозок и один из крупнейших курортных регионов Евразии. Этот регион плотно заселен человеком еще с античных времен, поэтому побережье Черного моря и бассейн рек, впадающих в него, являются районами с высоким антропогенным воздействием. Все это нарушает равновесие в экологической системе моря.
В Международный день Черного моря в странах-участницах данного документа проходят различные мероприятия, посвященные проблемам Черного моря и сохранению его уникальной экосистемы — это и конференции, и круглые столы, выставки, различные видеопоказы, конкурсы, викторины и т.п.
Их организаторами и участниками выступают ведущие ученые, специалисты высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, заповедников Крымского региона, учащиеся и все желающие. А их главной целью является формирование общественного мнения в защиту моря и содействие воспитанию экологической культуры населения.
Некоторые факты о Черном море:
— Наибольшая глубина моря составляет 2210 метров, а средняя — около 1240 метров.
— Черное море по форме можно сравнить с овалом, вытянутым с запада на восток длиной примерно 1150 километров. С севера на юг море простирается на 580 километров.
— Черное море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции и Грузии.
— В Черное море впадают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр.
— Растительный мир моря включает в себя 270 видов многоклеточных зеленых, бурых, красных донных водорослей. В составе фитопланктона — не менее 600 видов. В Черном море обитает более 2500 видов животных.
По материалам calend.ru.