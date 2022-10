Тот, кто рожден был у моря,

Тот полюбил навсегда

Белые мачты на рейде,

В дымке морской города,

Свет маяка над волною,

Южных ночей забытье,

Самое синее в мире

Черное море мое,

Черное море мое!

Слова М. Матусовского,

музыка О. Фельцмана

Международный день Черного моря (International Black Sea Day) отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник.

План был разработан после проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями, и существует опасность разрушения уникальных природных комплексов водной территории.

Главной целью Дня стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.

Также для охраны окружающей среды в районе Черного моря в 1998 году было принято соглашение ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantik Area), где одним из основных вопросов стоит сохранение дельфинов и китов.

Черное море — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Это важный район транспортных перевозок и один из крупнейших курортных регионов Евразии. Этот регион плотно заселен человеком еще с античных времен, поэтому побережье Черного моря и бассейн рек, впадающих в него, являются районами с высоким антропогенным воздействием. Все это нарушает равновесие в экологической системе моря.

В Международный день Черного моря в странах-участницах данного документа проходят различные мероприятия, посвященные проблемам Черного моря и сохранению его уникальной экосистемы — это и конференции, и круглые столы, выставки, различные видеопоказы, конкурсы, викторины и т.п.

Их организаторами и участниками выступают ведущие ученые, специалисты высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, заповедников Крымского региона, учащиеся и все желающие. А их главной целью является формирование общественного мнения в защиту моря и содействие воспитанию экологической культуры населения.

Некоторые факты о Черном море:

— Наибольшая глубина моря составляет 2210 метров, а средняя — около 1240 метров.

— Черное море по форме можно сравнить с овалом, вытянутым с запада на восток длиной примерно 1150 километров. С севера на юг море простирается на 580 километров.

— Черное море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции и Грузии.

— В Черное море впадают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр.

— Растительный мир моря включает в себя 270 видов многоклеточных зеленых, бурых, красных донных водорослей. В составе фитопланктона — не менее 600 видов. В Черном море обитает более 2500 видов животных.

По материалам calend.ru.