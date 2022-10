Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty) неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.

Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на Памятном камне, который был открыт в тот день.

С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах мира, и они являются местом сбора для проведения Дня. Один такой камень находится в саду Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, и именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В 1992 году своей резолюцией (A/RES/47/196) Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты и призвала все государства посвящать этот День проведению и пропаганде, в зависимости от специфики страны, конкретных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности. А целью проведения этого Дня является повышение осведомленности о необходимости борьбы за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах.

В мире со столь развитой экономикой, технологиями и наличием финансовых ресурсов является недопустимым то, что миллионы людей живут в крайней нищете. Нищета — это не просто экономическая проблема, это лишение людей возможности вести достойную жизнь и осуществлять свои права, в том числе на безопасные условия труда и жизни, достаток здоровой пищи, доступ к правосудию и здравоохранению и т.д.

Согласно данным ООН, 736 миллионов человек живут за чертой бедности, то есть на 1,90 долл. США в день. В 2018 году лишь 55% мирового населения получали какие-либо социальные выплаты.

Пандемия COVID-19, охватившая мир в 2020 году, привела к тому, что десятилетия прогресса в борьбе с бедностью и крайней нищетой были обращены вспять. По данным Всемирного банка, в результате кризиса примерно 150 млн. человек оказались в нищете, причем большинство этих людей живут в Южной Азии и в странах к югу от Сахары, где уровень бедности уже высок. Эти новые бедные пополнили ряды 1,3 млрд. человек, уже живущих в условиях многомерной и постоянной бедности, у которых во время пандемии усугубились уже существовавшие проблемы. Фактически меры, принятые для ограничения распространения пандемии, часто еще больше загоняли их в нищету — неформальная экономика, которая позволяет выживать многим людям, живущим в бедности, практически не функционировала во многих странах.

В резолюции Ассамблея призвала межправительственные и неправительственные организации оказывать государствам, по их просьбе, содействие в организации национальных мероприятий в связи с проведением Дня и просила Генерального секретаря принимать необходимые меры в рамках имеющихся ресурсов для обеспечения успешного проведения Дня Организацией Объединенных Наций.

День 17 октября — это день, когда мир может активно привлечь внимание к тяготам и бедствиям лиц, живущих в нищете, когда они могут во всеуслышание заявить о своих проблемах, и когда можно признать, что неимущим принадлежит главная роль в деле борьбы с нищетой. С самого начала проведения Дня его важнейшей составной частью было участие в нем самих представителей бедных слоев населения. Проведение Дня 17 октября свидетельствует также о стремлении лиц, живущих в нищете, использовать свой опыт и знания в целях содействия искоренению нищеты.

Причем каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме, среди которых в разные годы были: «Общими усилиями покончим с нищетой», «Права человека и достоинство людей, проживающих в условиях нищеты», «Дети и семьи выступают против нищеты», «От нищеты к достойной работе: преодоление разрыва», «Не оставляя никого позади: думать, решать и действовать сообща против крайней нищеты», «Построение устойчивого будущего: сообща покончить с бедностью и дискриминацией», «Действуйте сообща для достижения социальной и экологической справедливости для всех людей», «Достоинство для всех на практике» и др.

По материалам calend.ru.