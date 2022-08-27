Перечень международных дат, посвященных спорту, пополнился в 2017 году еще одним праздником. Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля отмечался Международный день бокса. Но в 2021 году празднование решено было перенести на 27 августа.

Это решение было принято президентом Международной ассоциации бокса, АИБА (англ. International Boxing Association, AIBA) Умаром Кремлевым. По его словам: «Мы приняли решение о переносе Международного дня бокса на 27 августа. Как раз в эти сроки когда-то проходил первый чемпионат мира по боксу. Наша задача, чтобы во всех 203 странах, которые входят в AIBA, на центральные площади вышли спортсмены».

Бокс (от англ. Boxing) – контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Бой длится до 12 раундов, а контролирует происходящее на ринге – рефери. Победа присваивается, когда соперник сбит с ног и не может подняться в течение десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический нокаут). Если после установленного количества раундов поединок не был прекращен, то победитель определяется оценками судей.

Самые ранние свидетельства подобных состязаний датируются третьим тысячелетием до н.э., они запечатлены еще на шумерских, египетских и минойских рельефах. Причем древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до н.э. запечатлел не только боксеров, но и зрителей. Кулачные бои также описывались в древних индийских текстах – Ведах, Рамаянах и других.

Принято считать, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н.э., когда кулачные бои впервые были включены в программу античных Олимпийских игр. В современном виде бокс зародился в Англии в начале 18 века, а с возрождением олимпийского движения бокс также вошел в список олимпийских видов спорта – с 1920 года. Причем в некоторых странах существуют собственные разновидности бокса – французский бокс во Франции, летхвей в Мьянме, Муай Тай в Таиланде.

Сегодня популярный во всем мире бокс, как вид спорта, привлекает к себе все больше поклонников. В России в этот день во многих городах, при непосредственном участии Федерации бокса России, организуются показательные тренировки боксеров, которую проводят чемпионы по боксу, а также соревнования по боксу. Подобные мероприятия собирают тысячи зрителей.

Так, массовая тренировка по боксу в 2017 году установила новый мировой рекорд по числу участников, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Присутствовавший на праздновании Всероссийского дня бокса 22 июля 2017 года Президент Международной ассоциации бокса (Amateur International Boxing Association,AIBA) Чинг-Куо Ву, пораженный размахом мероприятия, а также тем, что в нем принимают участие не только российские спортсмены, но и гости из разных стран мира, объявил, что отныне 22 июля будет отмечаться Международный день бокса, который в 2021 году был перенесен на 27 августа.

По материалам calend.ru.