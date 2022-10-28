Международный день анимации (International Animation Day), или Всемирный день мультфильмов, который отмечается ежегодно 28 октября, был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (The International Animated Film Association, ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии.

В этот знаменательный день — 28 октября 1892 года — в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно (Emile Reynaud) созвал зрителей на новое, доселе никем не виданное зрелище — «оптический театр» (theatre optique). Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

Во многих странах праздничные события начинаются за несколько дней до обозначенной даты. В преддверии Международного дня анимации профессионалы и любители анимационного кино со всего мира обмениваются программами своих фильмов, проводят фестивали и устраивают премьерные просмотры бестселлеров для благодарной публики, целый год ждущей этого события. Сейчас подобные сеансы мультфильмов одновременно проходят уже в 104 странах мира!

Анимация (от французского animation — одушевление) или мультипликация (от латинского multiplicatio — умножение) — это вид кино, в котором фильм создается путем последовательной покадровой съемки изображенных фаз движения плоских (графических, живописных) или объемных объектов. Анимация создается с помощью рисунков, кукол и объектов из глины, песка, бумаги, компьютерных изображений.

Сегодня технические возможности анимации поражают — это двухмерная анимация (традиционная и цифровая), трехмерная анимация, анимация Flash, Stop Motion и VFX. Анимация — это мощное средство искусства, культурного самовыражения и общения.

Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев (1867-1941), балетмейстер Мариинского театра, создавший первый в мире отечественный кукольный мультфильм в 1906 году, в котором изображены 12 танцующих фигурок на фоне неподвижных декораций. А в 1912 году состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида», когда широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. В честь этого события отмечается День российской анимации.

Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. За один 1924 год на студии «Культкино» маленький коллектив художников выпускает целый ряд мультипликационных картин: «Германские дела и делишки», «История одного разочарования» (Б.Савинков), «Советские игрушки» (реж. Д. Вертов, мультипликация А. Бушкина и А. Иванова), «Случай в Токио», «Юморески» (реж. Д. Вертов, мультипликация А. Бушкина и А. Белякова).

Одним из первых всемирно известных советских полнометражных мультипликационных фильмов стал «Новый Гулливер» Александра Птушко (1935).

В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Не одно поколение детей выросло на добрых и умных историях, анимированных на «Союзмультфильме», таких как: «ДоРеМи», «Маугли», «Винни Пух», «Самый маленький Гном», «Бегемот и Солнышко», «Буренка из Масленкино», «Волк и Семеро козлят», «Козленок, который считал до десяти», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и многих других.

В 2006 году ветераны студии Союзмультфильм открыли уникальный проект «Музей анимации». Первоначально музей не имел своего постоянного помещения, а лишь представлял собой передвижную экспозицию, которая знакомила посетителей с процессом создания мультипликационных лент, преимущественно созданных в период 1960-1980 годов на киностудии «Союзмультфильм».

Сегодня музей находится в Москве, его фонды насчитывают порядка 9000 экспонатов. С 2008 года он располагался на территории ВВЦ, но в 2015 году помещение музея закрылось на реконструкцию. В настоящее время основная экспозиция «Музей анимации» расположена на территории Измайловского Кремля.

Международный день анимации – это праздник не только профессионалов, создающих мультфильмы, но и, конечно же, взрослых и детей. Ведь мультфильмы любят все.

По материалам calend.ru.