23 ноября отмечается Международный день акварели (World Watercolor Day). Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо (исп. Alfredo Guati Rojo, 1918-2003). Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели.

Во многом благодаря усилиям этого человека, во второй половине 20 века возрождается интерес к акварели. Сам Альфредо Гуати Рохо первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, а затем способствовал распространению подобных обществ в других странах.

Знаковым событием в истории акварельной живописи становится изобретение в Китае во втором веке бумаги и использование ее в качестве основы для картин и рисунков. Именно оттуда берет свое начало акварель. Распространение в Европе эта техника живописи получила значительно позднее – в 17 веке.

Название техники происходит от схожих французского и итальянского слов, означающих в переводе на русский буквально «водянистая», а корень слова – «aqua» в переводе с латинского означает «вода». Название указывает на вид красок, используемых в данной технике живописи. Это краски, основой для которых служат растворимые водой вещества – клеи растительного происхождения. Использование подобных красок позволяет достичь эффекта воздушности и легкости изображения, плавных переходов. Достижению подобного эффекта способствует и использование бумаги в качестве основы картины, а также ее предварительное увлажнение.

Лучшей бумагой для акварели считается ватман, бристольский картон и торшон. Возвращаясь к краскам, используемым в акварельной живописи, стоит отметить, что в их состав помимо водорастворимой клеевой основы и красителя входят вещества, обеспечивающие краске пластичность (глицерин), предотвращающие скатывание с поверхности листа бумаги (бычья желчь), а также защищающие от плесени, появление которой возможно ввиду естественного происхождения элементов состава краски (фенол).

Современные художники, работающие в технике акварели, используют не только классические акварельные краски и кисти, но и появившиеся акварельные карандаши, восковые мелки для проработки отдельных элементов и фрагментов картины.

Среди художников, работавших в технике акварели, особо выделяют А. Дюрера, Ван Дейка, К. Лоррена, Дж. Кастильоне. В конце 18 века акварель получила распространение в Англии, правда, первоначально это произошло среди любителей, а не профессиональных художников. Популярность в обществе приобрела портретная миниатюра. Однако вскоре в Англии появилась целая плеяда профессиональных художников-акварелистов. Среди них нельзя не упомянуть У. Тернера, Д. Кокса, С. Праута, У.Г. Ханта, Ф. Уокера и многих других.

В 19 веке акварель получила распространение в Европе, США и России. Многие художники 19 – начала 20 веков посвятили часть своего творчества или целиком акварели. Сред них Э. Делакруа, П. Сезанн, Д.С. Сарджент, П.Ф. Соколов, К. Брюллов и А. Брюллов, Л. Лагорио, М. Врубель, И. Репин, А. Бенуа, В. Кандинский и многие другие.

В России Общество акварелистов появилось в 1887 году, но после революции 1917 года его деятельность прекратилась, несмотря на то, что и в советский период интерес художников к акварели никогда не угасал. Возрождение произошло в 1998 году, когда появилось «Общество акварелистов Санкт-Петербурга». В России в настоящее время действует Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Как правило, уже в преддверии Международного дня акварели в разных городах мира при непосредственном участии Обществ акварелистов проходят выставки картин художников, работающих в этой интересной технике живописи.

По материалам calend.ru.