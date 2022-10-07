Международные летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Чемпионом в плавании стал Игорь Бокий

В Сочи продолжаются международные летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" с участием белорусских атлетов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертый день соревнований представители нашей команды выиграли 6 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. Чемпионами соревнований в плавании стали Игорь Бокий (100 м на спине, 200 м комплекс, класс S13), Алексей Талай (200 м в/с, S1), Григорий Зудилов (200 м комплекс, SM11), Анастасия Зудилова (100 м брасс, SB13) и Александра Козлова (100 м баттерфляй, S10). Также на счету Козловой бронза на дистанции 100 м вольным стилем.

Серебряные медали игр завоевали легкоатлеты Владислав Гриб (метание диска, класс F51-F52), Сергей Савчиц (прыжки в длину, Т13) и Юлия Нежура (толкание ядра, F54), а также пловцы Максим Вашкевич (100 м на спине, S12), Владимир Сотников (100 м на спине, S13), Анастасия Расолько (50 м в/с, S13) и Егор Щелканов (100 м на спине, S9). В активе Щелканова также бронза на дистанции 200 м комплексом. Кроме того, бронзовыми призерами командного турнира саблисток стали фехтовальщицы Анастасия Костючкова, Екатерина Мышко и Кристина Феклистова.

После четырех дней соревнований в копилке сборной Беларуси 42 награды (17-13-12). Всего в играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" принимают участие атлеты из 11 стран, которые выявляют лучших в 9 летних видах спорта: легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, стрельбе из лука, паратхэквондо, фехтовании на колясках, футболе, шашках и шахматах.