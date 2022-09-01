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2022-й - Год исторической памяти

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября

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Международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в Белорусско-Российском университете (Могилев).

Принять участие в акции на площадке «Диктанта Победы», сообщили в БРУ, может любой желающий вне зависимости от возраста. Диктант Победы проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории, повышения исторической грамотности и проходит в форме тестирования, которое включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны. На ответы отводится 45 минут. В «Диктанте Победы» можно также участвовать онлайн на сайте акции.

Победители «Диктанта Победы» будут награждены памятными дипломами и ценными призами, а также приглашены в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной Площади в Москве.

Традиционной акция «Диктант Победы» стала во многих странах. Впервые она была проведена в 2019 году, в ней тогда приняло участие свыше 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. В прошлом году в «Диктанте Победы» участвовало около 1,5 миллиона человек.

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