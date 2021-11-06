Между Бобруйском и московским районом Сокольники подписан Меморандум

Между Бобруйском и районом Сокольники Восточного административного округа Москвы сегодня был подписан Меморандум о плане мероприятий по реализации Договора о побратимстве на 2022-2023 годы. Председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев и глава управы района Сокольники Елена Цветкова провели переговоры и подписали Меморандум в целях дальнейшего развития сотрудничества между нашими регионами.

– В рамках тех соглашений, которые есть на сегодняшний момент, помимо всех культурных связей, которые мы предполагаем в дальнейшем развивать, и информационных технологий, есть намерения по воссозданию в следующем году в районе Сокольники «Бобруйского дворика», – рассказала глава управы района Сокольники Елена Цветкова. – Хочу напомнить, что в 2007 году была подписана хорошая программа, в рамках которой Москва делала в Бобруйске «Московский дворик», а у нас есть ваш подарок – «Бобруйский дворик». К сожалению, время не щадит ничего, и какие-то вещи пришли в негодность. Будем надеяться: данные намерения по воссозданию найдут свою реализацию, и, безусловно, руководство города Бобруйска будет приглашено на открытие обновленного дворика. Обо всех наших совместных мероприятиях, думаю, в дальнейшем будем рассказывать. Я считаю, что возрождать связи между Бобруйском и районом Сокольники нужно. И я приложу максимальные усилия, чтобы дружба между нами в рамках не только этого соглашения продолжалась.

Елена Николаевна призналась, что получает огромное удовольствие от визитов в наш город. В этот раз она побывала в Бобруйском художественном музее, ознакомилась с выставками и высоко оценила представленные экспозиции.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.