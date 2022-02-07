Метеозависимость: как погода влияет на ваше самочувствие?

Как резкие перемены погодных условий влияют на метеозависимых людей и какую опасность несут для здоровья, рассказала врач – гигиенист Центра гигиены и эпидемиологии, Гапанович Валентина.

Степень и воздействие погоды отличается в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей организма, пола, уровня стресса, хронических заболеваний и других факторов.

Метеозависимостью страдают половина женщин, и около трети мужчин.

В пасмурную погоду при ветре, снеге, дожде, атмосферное давление падает, из-за чего содержание кислорода в воздухе уменьшается. На эти изменения остро реагируют люди с заболеваниями сердечно – сосудистой системы, артериальной гипотензией, болезнями органов дыхания.

Какие последствия при снижении давления на 10 мм.рт.ст.:

понижается артериальное давление, возникает общая слабость, быстрая утомляемость, сонливость, отдышка;

беспокоит тяжесть в голове, звон в ушах, головные боли, головокружение, мигрени;

возникает тахикардия, нарушение ритма сердечных сокращений, возможны боли в суставах онемение конечностей;

повышается риск развития инсультов и инфарктов.

Помочь себе можно:

Принять контрастный душ, сделать дыхательную гимнастику, выпить чашку кофе, черного или зеленого чая с медом, стараться не перегружаться в течение дня, соблюдать режим туда и отдыха. Можно принять тонизирующие средства: несколько капель настойки женьшеня, элеутерококка, эхинацеи.

Что делать при повышенном атмосферном давлении?

На такую погоду очень остро реагируют люди, страдающие артериальной гипертензией,, бронхиальной астмой, аллергическим заболеваниями.

сильные головные боли спастического характера;

головокружение. Тошнота вплоть до рвоты;

нарушение зрения (мелькание мушек, отсутствие четкости, двоение в глазах);

повышение артериального давления, боли в области сердц;

затрудненное дыхание;

аллергические реакции различной локализации.

Чтобы улучшить самочувствие:

избегать переутомления;

уменьшить употребление соли;

не переедать;

горячая ванночка для ног;

принять успокаивающий растительный препарат (настойку валерьяны, боярышника, пустырника)

Если симптомы становятся чересчур интенсивными, необходима консультация врача.

Необходимо научится преодолевать негативные последствия метеозависимости, соблюдать рекомендации врача.