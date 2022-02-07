Метеозависимость: как погода влияет на ваше самочувствие?

Как резкие перемены погодных условий влияют на метеозависимых людей и какую опасность несут для здоровья, рассказала врач – гигиенист Центра гигиены и эпидемиологии, Гапанович Валентина.
Степень и воздействие погоды отличается в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей организма, пола, уровня стресса, хронических заболеваний и других факторов.
Метеозависимостью страдают половина женщин, и около трети мужчин.
В пасмурную погоду при ветре, снеге, дожде, атмосферное давление падает, из-за чего содержание кислорода в воздухе уменьшается. На эти изменения остро реагируют люди с заболеваниями сердечно – сосудистой системы, артериальной гипотензией, болезнями органов дыхания.
Какие последствия при снижении давления на 10 мм.рт.ст.:
- понижается артериальное давление, возникает общая слабость, быстрая утомляемость, сонливость, отдышка;
- беспокоит тяжесть в голове, звон в ушах, головные боли, головокружение, мигрени;
- возникает тахикардия, нарушение ритма сердечных сокращений, возможны боли в суставах онемение конечностей;
- повышается риск развития инсультов и инфарктов.
Помочь себе можно:
Принять контрастный душ, сделать дыхательную гимнастику, выпить чашку кофе, черного или зеленого чая с медом, стараться не перегружаться в течение дня, соблюдать режим туда и отдыха. Можно принять тонизирующие средства: несколько капель настойки женьшеня, элеутерококка, эхинацеи.
Что делать при повышенном атмосферном давлении?
На такую погоду очень остро реагируют люди, страдающие артериальной гипертензией,, бронхиальной астмой, аллергическим заболеваниями.
- сильные головные боли спастического характера;
- головокружение. Тошнота вплоть до рвоты;
- нарушение зрения (мелькание мушек, отсутствие четкости, двоение в глазах);
- повышение артериального давления, боли в области сердц;
- затрудненное дыхание;
- аллергические реакции различной локализации.
Чтобы улучшить самочувствие:
- избегать переутомления;
- уменьшить употребление соли;
- не переедать;
- горячая ванночка для ног;
- принять успокаивающий растительный препарат (настойку валерьяны, боярышника, пустырника)
Если симптомы становятся чересчур интенсивными, необходима консультация врача.
Необходимо научится преодолевать негативные последствия метеозависимости, соблюдать рекомендации врача.