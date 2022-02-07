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Здоровье

Метеозависимость: как погода влияет на ваше самочувствие?

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Метеозависимость: как погода влияет на ваше самочувствие?

Как резкие перемены погодных условий влияют на метеозависимых людей и какую опасность несут для здоровья, рассказала врач – гигиенист Центра гигиены и эпидемиологии, Гапанович Валентина.

Степень и воздействие погоды отличается в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей организма, пола, уровня стресса, хронических заболеваний и других факторов.

Метеозависимостью страдают половина женщин, и около трети мужчин.

В пасмурную погоду при ветре, снеге, дожде, атмосферное давление падает, из-за чего содержание кислорода в воздухе уменьшается. На эти изменения остро реагируют люди с заболеваниями сердечно – сосудистой системы, артериальной гипотензией, болезнями органов дыхания.

Какие последствия при снижении давления на 10 мм.рт.ст.:

  • понижается артериальное давление, возникает общая слабость, быстрая утомляемость, сонливость, отдышка;
  • беспокоит тяжесть в голове, звон в ушах, головные боли, головокружение, мигрени;
  • возникает тахикардия, нарушение ритма сердечных сокращений, возможны боли в суставах онемение конечностей;
  • повышается риск развития инсультов и инфарктов.

Помочь себе можно:

Принять контрастный душ, сделать дыхательную гимнастику, выпить чашку кофе, черного или зеленого чая с медом, стараться не перегружаться в течение дня, соблюдать режим туда и отдыха. Можно принять тонизирующие средства: несколько капель настойки женьшеня, элеутерококка, эхинацеи.

Что делать при повышенном атмосферном давлении?

На такую погоду очень остро реагируют люди, страдающие артериальной гипертензией,, бронхиальной астмой, аллергическим заболеваниями.

  • сильные головные боли спастического характера;
  • головокружение. Тошнота вплоть до рвоты;
  • нарушение зрения (мелькание мушек, отсутствие четкости, двоение в глазах);
  • повышение артериального давления, боли в области сердц;
  • затрудненное дыхание;
  • аллергические реакции различной локализации.

Чтобы улучшить самочувствие:

  • избегать переутомления;
  • уменьшить употребление соли;
  • не переедать;
  • горячая ванночка для ног;
  • принять успокаивающий растительный препарат (настойку валерьяны, боярышника, пустырника)

Если симптомы становятся чересчур интенсивными, необходима консультация врача.

Необходимо научится преодолевать негативные последствия метеозависимости, соблюдать рекомендации врача.

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