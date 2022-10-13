Месячник «Человек с белой тростью» стартует в Могилеве 15 октября

С 15 октября по 13 ноября в нашей стране будет проходить месячник «Человек с белой тростью». Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам слабовидящих и незрячих людей.

- В областном центре пройдут тематические мероприятия, - рассказали организаторы - ЦСОН Ленинского района совместно с Могилевской облорганизацией «БелТИЗ», в рамках которых будут распространены памятки об этических нормах и правилах общения с незрячими. Для студентов МГУ им. А.А. Кулешова пройдут тифло-занятия на базе комнаты реабилитации для инвалидов по зрению. Также участники молодежного проекта «Мы – это будущее» примут участие в уроке толерантности «Они видят мир на ощупь». А для инвалидов по зрению пройдет шашечный турнир.

- В рамках «Школы социального работника» состоится мониторинг работы звуковых светофоров и семинар «Социальная реабилитация людей с инвалидностью по зрению», - добавила завотделением дневного пребывания для инвалидов ЦСОН Елена Девбунова.

Справочно

Идея установить день белой трости появилась с 60-х годах прошлого века. Впервые в мировом масштабе его отметили в 1970-ом году. История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году и связана с именем молодого фотографа из английского Бристоля Джеймса Бигса, который потерял зрение в результате несчастного случая. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всего мира.