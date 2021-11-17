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Общество

Учащиеся 3-й гимназии побывали в гостях в Бобруйском отделе Департамента охраны

mogilev.ohrana.gov.by 136 0

Учащиеся 3-й гимназии побывали в гостях в Бобруйском отделе Департамента охраны

13 ноября на питомнике служебных собак Бобруйского отдела Департамента охраны побывали учащиеся четвертых классов третьей гимназии города Бобруйска.

Для юных гостей, милиционерами кинологами, были продемонстрированы различные курсы служебной дрессировки четвероногих помощников, в которые входит: дрессировка и послушание, выборка вещи условного преступника, а также задержание правонарушителя.

После мероприятия, на память, были сделаны общие фото, а также фото со служебными собаками.

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