Учащиеся 3-й гимназии побывали в гостях в Бобруйском отделе Департамента охраны
mogilev.ohrana.gov.by 136 0
13 ноября на питомнике служебных собак Бобруйского отдела Департамента охраны побывали учащиеся четвертых классов третьей гимназии города Бобруйска.
Для юных гостей, милиционерами кинологами, были продемонстрированы различные курсы служебной дрессировки четвероногих помощников, в которые входит: дрессировка и послушание, выборка вещи условного преступника, а также задержание правонарушителя.
После мероприятия, на память, были сделаны общие фото, а также фото со служебными собаками.
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