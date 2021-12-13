Местные жители спасли двоих рыбаков в Бобруйском районе

11 декабря в 10-47 очевидцы сообщили спасателям, что в озере вблизи д. Орехово Бобруйского района провалились под лед два человека и им требуется помощь сообщает МЧС.

По прибытии к месту вызова было установлено, что на берегу находятся люди в мокрой одежде, которым помогли выбраться на берег рядом находившиеся местные жители.

Местные жители – 25-летний Артур Рудковский и 29-летний Андрей Хализаев – при помощи буксировочного троса вытащили из воды на берег двух мужчин. Пострадавшие, жители Бобруйска, были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи. Мужчины не пострадали. От госпитализации в учреждение здравоохранения отказались.