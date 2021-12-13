Местные жители спасли двоих рыбаков в Бобруйском районе
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11 декабря в 10-47 очевидцы сообщили спасателям, что в озере вблизи д. Орехово Бобруйского района провалились под лед два человека и им требуется помощь сообщает МЧС.
По прибытии к месту вызова было установлено, что на берегу находятся люди в мокрой одежде, которым помогли выбраться на берег рядом находившиеся местные жители.
Местные жители – 25-летний Артур Рудковский и 29-летний Андрей Хализаев – при помощи буксировочного троса вытащили из воды на берег двух мужчин. Пострадавшие, жители Бобруйска, были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи. Мужчины не пострадали. От госпитализации в учреждение здравоохранения отказались.
Местные жители – 25-летний Артур Рудковский и 29-летний Андрей Хализаев – при помощи буксировочного троса вытащили из воды на берег двух мужчин. Пострадавшие, жители Бобруйска, были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи. Мужчины не пострадали. От госпитализации в учреждение здравоохранения отказались.
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