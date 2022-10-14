Местами туман и 11–17°С выше нуля. Погода на выходные

В субботу, 15 октября, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в утренние и дневные часы в отдельных районах по крайнему западу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 4–9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. Ночью будет +1…+7 °С, по западу до +9 °С, в крайних юго-восточных районах заморозки до -2 °С, днем синоптики обещают 11–17 выше нуля.

В воскресенье, 16 октября, облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Ветер южный, 4–9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+8 °С, по западу – +9…+11 °С, в крайних юго-восточных районах страны заморозки до -2 °С, днем прогнозируется 11–17 градусов со знаком плюс, по юго-западу воздух прогреется до 19 градусов.