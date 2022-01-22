Местами на дорогах Беларуси 23 января сохранится гололедица
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На отдельных участках дорог Беларуси 23 января сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах пройдет кратковременный снег, местами - слабая метель. Днем местами также ожидается небольшой снег. В отдельных районах возможен слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный порывистый.
Температура воздуха ночью составит от минус 10 до минус 16, при прояснениях до минус 19, по западу минус 4-9. Днем ожидается от минус 3 до минус 9.
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