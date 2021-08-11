Места в белорусских санаториях забронированы до октябрьских заездов

В белорусских санаториях уже забронированы места по октябрь. Об этом сообщила сегодня журналистам консультант отдела планирования и организации туристической деятельности департамента по туризму Министерства спорта и туризма Екатерина Никитина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом развитие туризма, как внутреннего, так и выездного, происходит под влиянием пандемии. В то же время этот период нужно использовать, чтобы поработать над качеством туристических услуг, улучшить инфраструктуру. Так, например, нововведением в госпрограмме "Беларусь гостеприимная" на 2021-2025 годы стало введение подпрограммы "Развитие объектов туристической индустрии", и за пять лет планируется построить более 73 объектов", - сказала Екатерина Никитина.

Среди тенденций отмечается увеличение количества организаций, занимающихся внутренним туризмом. "Обеспечена также глубина продаж - в среднем на месяц-полтора, хотя белорусские туристы предпочитают более спонтанный отдых. Однако в этом году, особенно летом, места для пребывания туристов заполнены. Так, в санаториях глубина бронирования уже доходит до октября. Даже сейчас, по данным прошлой недели, обеспечивается загрузка санаториев примерно на 86%. Прибывают на лечение иностранные граждане: в белорусских санаториях сейчас отдыхают более 3 тыс. человек", - рассказала консультант.

У белорусов популярен классический культурно-познавательный туризм, в летнее время - активный отдых. "С учетом ограничений проводятся событийные мероприятия, например, "Славянский базар", "Александрия собирает друзей", локальные фестивали, - констатировала Екатерина Никитина. - Хорошая статистика по агроэкотуризму. В 2020 году он просел на 30%, но это не самый плохой результат. В агроусадьбах в прошлом году отдыхали более 500 тыс. человек, из них 97% - белорусы".