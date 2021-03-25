Меры безопасности во время ледохода и паводка

В период ледохода и паводка необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким.

Ледоход — это очень увлекательное зрелище, особенно для детей. Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.

Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. Не пользуйтесь переходами по льду. Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его. В период вскрытия рек и озер, необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу.

ПОМНИТЕ:

Лед на водоемах во время весеннего паводка становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой. Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:

— выходить в весенний период на водоемы;

— переправляться через реку в период ледохода;

— подходить близко к реке в местах затора льда,

— стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

— собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

— приближаться к ледяным заторам,

— отталкивать льдины от берегов,

— измерять глубину реки или любого водоема,

— ходить по льдинам и кататься на них.

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. В период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности, напомните о правилах поведения в период ледохода и паводка!

Помните, что самым главным условием безопасности была и остается личная дисциплинированность, ответственность каждого за свою жизнь, а также соблюдение Правил охраны жизни людей на воде.

Правильные действия помогут вам избежать серьезных проблем и сохранить свою жизнь и жизнь своих близких.