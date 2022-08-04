Мероприятие в рамках акции «Каникулы без дыма и огня» прошло в военно-патриотическом лагере «Родина», который традиционно расположился на территории 83-го отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной звезды полка.

Для юных патриотов из Бобруйского района спасатели подготовили не простую и увлекательную полосу препятствий. Но сперва короткий инструктаж. Спасатели напомнили об опасности купания в необорудованных местах и о возможных последствиях при неосторожном обращении с огнем. Команды назвали символично 101 и 112, именно по этим номерам телефона необходимо звонить при возникновении чрезвычайной ситуации.

Итак. Первое испытание – ходьба на ходулях. Здесь ребята испытали свою ловкость и сноровку. Следующие задание – спасение утопающего. Все просто бросаем импровизированный круг и вытаскиваем пострадавшего на берег. Идем дальше. Время «сладкого» испытания. Здесь ребята открывали конфету в крагах спасателя. А капитанам команд помимо базовых испытаний предстояло надеть боевую одежду спасателя. Затем вся дружная команда ликвидировала «возгорание». А особый восторг у мальчишек вызвала возможность использования огнетушителя и пожарного ствола.

«В прошлом году был впервые, в этот рас все уже намного привычнее и интереснее. Многие из ребят здесь тоже во второй раз. День у нас очень насыщенный. Живем исключительно по распорядку: ранний подъем зарядка, строевая подготовка. Завтрак обед и ужин также по расписанию. Запланировано много экскурсий и поездок. Сегодня мне понравилось участвовать в пожарной эстафете, было не легко, но очень интересно. Каждый этап отражал различные аспекты работы спасателей. Особенно мне понравилась работа с порошковым огнетушителем. Я убедился, что работа спасателей хоть и не легка, очень важна и очень интересна», - поделился впечатлениями 14-летний Дмитрий Штукман из Больших Бортников.