Мероприятие информационно-образовательного проекта “ШАГ” прошло в школе №6
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Основной темой обсуждения стала "Белорусская наука: в ногу со временем"
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