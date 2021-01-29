0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Мероприятие информационно-образовательного проекта “ШАГ” прошло в школе №6

133 0

Мероприятие информационно-образовательного проекта “ШАГ” прошло в школе №6

Основной темой обсуждения стала "Белорусская наука: в ногу со временем"

+2
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿