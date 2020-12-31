Меркель назвала борьбу с COVID-19 задачей столетия

Борьба с пандемией COVID-19 является задачей столетия в политическом, социальном и экономическом планах. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении, сообщает Deutsche Welle.

"Зима будет тяжелой", - признала Ангела Меркель. Она призвала сограждан проявить терпение и выдержку даже в свете начавшейся массовой вакцинации.

Надежда на окончание коронавирусного кризиса несколько дней назад "обрела лицо", отметила канцлер. Речь идет о людях, которым сделали прививку от новой инфекции. Сама Меркель заявила, что сделает прививку, когда настанет ее очередь.

Глава правительства также поблагодарила немцев за их дисциплинированное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. По словам Ангелы Меркель, внимание к другим и проявление здравого смысла являются признаками человечности.

Канцлер также отметила, что вирус SARS-CoV-2 не будет центральной темой нового года. Мир быстро и фундаментально меняется, поэтому Германии необходимо "со всей мощью и творчеством развивать смелые идеи" для будущего. Например, в области экономики, не оказывающей неблагоприятного воздействия на климат, уверена Ангела Меркель.

"За последние 15 лет мы никогда не ощущали уходящий год таким трудным. И никогда, несмотря на все тревоги и некоторый скепсис, не смотрели в новый год с такой надеждой", - резюмировала канцлер Германии.