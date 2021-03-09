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Происшествия

Mercedes на переходе в Бобруйске сбил 16-летнюю девушку

mogilev.mvd.gov.by 89 0

Mercedes на переходе в Бобруйске сбил 16-летнюю девушку

7 марта в 21:25 в 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем Mercedes-Benz по улице Социалистической, в районе дома 125 совершила наезд на 16-летнюю бобруйчанку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы. Госпитализирована.

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности и внимательности за рулем. При подъезде к пешеходному переходу, Вы обязаны снизить скорость, и пропустить пешеходов, которые имеют преимущественное право на движение.

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