Меньше ДТП с погибшими и пострадавшими: ГАИ Могилевской области об итогах 2021 года

В Могилевской области в 2021 году снизилось количество ДТП с погибшими и пострадавшими людьми. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил начальник управления Госавтоинспекции МВД Могилевского облисполкома Виктор Ротченков, передает корреспондент БЕЛТА.

"По дорожной обстановке в прошлом году у нас продолжилась тенденция последнего десятилетия - снижение аварийности на дорогах региона. В Могилевской области в прошлом году зарегистрировано менее 400 дорожно-транспортных аварий, в которых пострадали или погибли люди", - отметил Виктор Ротченков.

В 2021 году в авариях погибли 45 человек - это самый низкий показатель в республике. "Это стало возможным благодаря работе со всеми объектами и субъектами дорожной безопасности: водителями, пешеходами и дорогами. Качественная подготовка водителей, пристальный контроль за участниками дорожного движения, модернизация дорожных условий. Каждый год проходит порядка 200 инженерных мероприятий по усовершенствованию организации дорожного движения области. Это касается разделения потоков транспорта, обустройство пешеходных переходов со светофорами или искусственными неровностями. Важным фактором является и транспорт, который используют граждане. Он стал более современным. Все это помогло повысить безопасность на дорогах", - отметил начальник управления.

За последний год в областном центре на самых опасных участках дорог изменили организацию дорожного движения: поменяли разметку и алгоритм работы светофоров, появились дополнительные полосы для движения автотранспорта, ликвидировали пешеходные переходы в местах концентрации ДТП. "В прошлом году мы уделили внимание наиболее опасным участкам дорог в областном центре. Уже на этот год такая работа будет проводиться комплексно. Например, в Могилеве на улице Челюскинцев появятся выделенные левые полосы, изменится работа светофоров. На улицах Якубовского - Минское шоссе увеличится количество полос во всех направлениях, появятся полосы для движения общественного транспорта. Изменится организация дорожного движения по улице Первомайской в районе железнодорожного вокзала и на проспекте Шмидта, - подчеркнул Виктор Ротченков. - Работы по улучшению организации дорожного движения в этом году затронут не только областной центр, но и Могилевскую область. Особое внимание будем уделять освещению дорог, обустройству искусственных неровностей у пешеходных переходов и установки столбиков, которые помогут избежать нарушений правил парковки".

Благодаря ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом виде в прошлом году на дорогах Могилевской области снизилось количество таких водителей. "В прошлом году на дорогах области было выявлено более 2,2 тыс. пьяных водителей. Из них порядка 100 - повторно в течение года. Таких нарушителей ждала уголовная ответственность и конфискация транспортного средства, - рассказал Виктор Ротченков. - Мы пристально следим за тем, чтобы каждый такой водитель понес наказание. Разумеется, не каждый человек может сразу оплатить штраф в размере 200 БВ, потому его автомобиль помещается на штрафстоянку до полной оплаты штрафа".

Однако несмотря на положительную динамику, по некоторым категориям аварийность в регионе возросла. Одна из таких - мотоциклисты. "В прошлом году мотоциклистов погибло меньше, однако пострадавших в ДТП стало больше. Самые частые причины аварий с мотоциклистами - несоблюдение ими скоростного режима, несоблюдение правил дорожного движения как водителями двухколесного транспорта, так и автомобилей", - рассказал начальник областного ГАИ.

В прошлом году увеличилось количество ДТП с участием детей. "В большей части таких аварий дети были пассажирами - пострадал 41 ребенок. Из них 6 перевозились в машинах неправильно: отсутствовало детское кресло или бустер, они не были пристегнуты. Зачастую мы выявляем и такие моменты, когда в машине есть необходимое оборудование для перевозки детей, однако оно или установлено, или эксплуатируется не по правилам. Также взрослые перевозят детей ростом свыше 150 см на задних сиденьях непристегнутыми. Еще раз хочется напомнить взрослым, что безопасность детей - это наша с вами ответственность. И здесь нельзя допускать формального подхода", - подытожил Виктор Ротченков.