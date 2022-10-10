Мемориальный комплекс «Жертвам фашизма» посетили вандалы?

Для многих открытие, что мемориал «Жертвам фашизма», имеющий вид белого куба, внутри полый. Для того, чтобы внутрь не попадал мусор, была установлена барьерная решетка. Однако недавно, в ходе планового осмотра памятного сооружения, было обнаружено, что конструкция сломана. Сотрудники коммунальных служб предполагают, что тут не обошлось без хулиганства.

Начальник участка, инженерных сетей и сооружений ДЭП Бобруйска Руслан Дворник:

– Сейчас занимаемся демонтажом решетки мемориального комплекса, которая крепилась сверху и служила барьером от мусора. На этой же неделе установим новую конструкцию. Мы постоянно следим за состоянием памятников в городе. И, если видим дефекты, то в кратчайшие сроки их устраняем.

Памятные даты в истории города и страны не обходятся без посещения мемориального комплекса «Жертвам фашизма». Известно, что на территории концентрационного лагеря происходили страшные события, здесь одновременно содержались свыше 20 тысяч советских военнопленных и мирных жителей, брошенных за колючую проволоку. Некоторые архивные данные свидетельствуют, что за год с небольшим в этом лагере уничтожили более 40 тысяч человек. В крепостной казарме накануне 7 ноября фашисты устроили поджог. В результате тысячи узников сгорели заживо, а 1700 человек расстреляли из автоматов и пулеметов при попытке к бегству.

Автор проекта – заслуженный архитектор Беларуси Леонид Левин. После его смерти генеральным архитектором проекта стала дочь Леонида Менделевича Галина Левина. Над мемориалом работали минские скульпторы Александр Шапо (автор композиции) и Александр Сурков.

О том, что поломка – дело рук человека, а не стечение обстоятельств, свидетельствуют пустые бутылки, заброшенные внутрь «куба». Сотрудники коммунальных служб уже приводят памятник в порядок, а заодно призывают бережно относится к жемчужинам исторической памяти города.

Анастасия Кастрица,

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