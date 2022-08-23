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2022-й - Год исторической памяти

Мемориальный комплекс в деревне Борки – символ всех сожжённых деревень Могилевской области

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Мемориальный комплекс в деревне Борки – символ всех сожжённых деревень Могилевской области

В рамках Года исторической памяти коллектив Бобруйского отдела Департамента охраны, а также члены их семей посетили с экскурсией мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района.

15 июня 1942 года здесь прошла одна из самых крупных карательных операций нацистов на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. В этот день деревню буквально стёрли с лица земли каратели.
Вместе с Борками тогда сгорели Долгое Поле, Закриничье, Хватовка. Чудом остались в живых всего 38 человек. Карательная операция длилась всего полдня, но за это время были уничтожены свыше 2 тысяч мирных жителей.

Сотрудники отдела охраны возложили цветы к  памятнику «Беларусь – скорбящая мать», представляющим собой фигуру застывшей у пустой колыбели скорбящей матери, лишенной карателями детей и будущего,  и почтили память погибших минутой молчания.

Мемориальный комплекс произвел неизгладимое впечатление на сотрудников и не оставил их равнодушными. Истории, рассказанные экскурсоводом, затронули за живое, позволили ознакомиться с бытом того времени и погрузиться в трагические события тех дней.

 

mogilev.ohrana.gov.by

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