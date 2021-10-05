Меморандум по реализации соглашения о сотрудничестве между Уссурийском и Бобруйском подпишут в Приморском крае

Меморандума о плане мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Уссурийским городским округом и городом Бобруйском на 2022 год подпишут в Приморском крае в рамках проходящих Дней Республики Беларусь. Об этом рассказали в Могилевском облисполкоме.

Дни Республики Беларусь в Приморском крае стартовали 4 октября и продлятся по 10 октября включительно. Мероприятие представит торгово-экономический, инвестиционный, туристический и культурный потенциал страны. В том числе запланированы заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Приморского края Российской Федерации и бизнес-форум, в которых примет участие белорусская делегация в количестве более 60 человек.

В рамках заседания запланировано обсуждение состояния и перспектив торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества Республики Беларусь и Приморского края, подписание меморандума о плане мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Уссурийским городским округом и городом Бобруйском на 2022 год, ряда дилерских договоров, контрактов на поставку продукции, договоров о намерении по сотрудничеству между белорусскими и приморскими субъектами хозяйствования.

mogilevnews.by