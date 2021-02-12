Медстрахование и лицензирование получат развитие уже в ближайшие годы – делегат ВНС

Медицинское страхование и лицензирование в сфере здравоохранения - это те направления в отрасли, которые должны получить развитие уже в ближайшие годы. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась делегат VI Всебелорусского народного собрания главный врач 3-й городской клинической больницы им.Е.В.Клумова в Минске Наталья Саевич.

"Перед системой здравоохранения глава государства поставил серьезные задачи, которые уже начали реализовываться и, уверена, будут выполнены за ближайшую пятилетку. И вся система здравоохранения выйдет на качественно новый уровень, - считает Наталья Саевич. - Кроме того, в материалах собрания был озвучен интересный вопрос о страховой медицине. Наверное, это одно из тех направлений, которые должны к концу пятилетки достаточно плотно войти в нашу жизнь, получить широкое распространение. Плюс лицензирование медицинских учреждений - это еще одна тема, которая поднималась. Думаю, лицензирование создаст конкурентную борьбу среди учреждений, а также между врачами, повысит качество услуг".

В перспективе здравоохранение страны может перейти к такой системе, когда финансирование лечения граждан будет идти непосредственно в то учреждение, где человек получает помощь. Это повысит престиж медучреждений, они будут стремиться к повышению своего уровня, чтобы получать дополнительные ресурсы.

"Но до этого нам предстоит еще долгий путь. А первая ступень - это лицензирование, страховая медицина, полное выполнение проекта "Здоровая нация" со всеми подпунктами ("мобильная медицина", "шаговая доступность медпомощи", "день здоровья", "заботливая поликлиника", "отдых для здоровья", "высокотехнологичная медицина в регионах". - прим.). Это и открытие 12 межрегиональных центров с высокотехнологичным оборудованием, где в доступной близости от места жительства смогут получать квалифицированную помощь пациенты из регионов", - отметила Наталья Саевич.

Она призналась, что впервые ей довелось участвовать в столь масштабном форуме как по количеству участников, так и по тематике. Было интересно послушать вопросы и планы на ближайшую пятилетку, потому что они касались как развития общества в целом, так и отдельных сфер, которые так или иначе влияют на нашу жизнь: экономика, развитие банковской сферы, образование и т.д.

"Для меня как руководителя медучреждения важно, чтобы специалисты, которые к нам приходят, были подготовлены уже на рабочих местах. Поэтому, думаю, и Академия последипломного образования, и медуниверситеты будут прорабатывать в ближайшую пятилетку вопросы практикоориентированной подготовки врачей", - добавила Наталья Саевич.

По словам главврача, в 3-й больнице работают немало студентов медуниверситета (уже с третьего курса) и медколледжей: в отделении хирургии, терапевтических отделениях. А во время борьбы с COVID-19 студенты как раз показали, насколько они ориентированы на свою будущую специальность. "Они с большой самоотдачей работали у нас в ковидных отделениях, показали все, на что способны. Думаю, очень многие утвердились в выборе профессии", - заключила Наталья Саевич.