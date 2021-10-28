Медсестра Валентина Ковалёва о том, привилась ли она, болела ли до того, что думает о коллективном иммунитете, фейках в интернете…

В Беларусь пришла четвертая волна коронавируса. Люди, переболевшие COVID-19, ошибочно считают, что он им больше не грозит. Но это зависит от уровня антител, которые образовались в организме. Прививка не может на 100% защитить от этой инфекции, но способствует легкому течению заболеванию.

Наш корреспондент пообщался с медицинской сестрой городской поликлиники №5 Валентиной Ковалевой и узнал, привилась ли она, болела ли до того, что думает о коллективном иммунитете, фейках в интернете...

– Вы привиты?

– Да, я прививалась еще в марте.

– А чем вакцинировались?

– Российской вакциной «Спутник V».

– Как перенесли прививку?

– Хорошо. Не было ни температуры, ни недомоганий. Все как обычно.

– А болели COVID-19 до вакцинации?

– Да, лежала в больнице. Можно сказать, в первых рядах. Когда была первая волна в мае 2020-го.

– Сильно болели?

– Средней тяжести – было поражение легких более 50%. Болела тяжело.

– Что думаете о коллективном иммунитете? Он эффективен в борьбе с COVID-19?

– Думаю, он поможет. Вспоминаю, когда была эпидемия гриппа, очень многие прививались. В результате случаев заболеваемости стало меньше. А сейчас не так восприимчивы или болеют в легкой форме.

– Как Вы считаете, помогают ли маски и социальное дистанцирование в профилактике коронавирусной инфекции?

– Думаю, да. Нужно защищать не только себя, но и окружающих. Надо уважаться находящихся рядом – людей, которые ездят в автобусах, такси, ходят в магазины, торгово-развлекательные центры и прочие общественные места.

– Соблюдаете соцдистанцию?

– Как получается. В автобусе, к примеру, это сделать сложно. Потому что утром много людей едет на работу, вечером – с работы.

– В интернете есть мнения, что людей не прививают, а якобы чипируют. Что Вы об этом думаете?

– Это глупости какие-то. Думаю, это пишут люди недалекие. Не знаю, зачем это делается. Я считаю, что прививка должна быть. Мы ведь детям тоже их делаем: корь победили, оспу. Когда я только начала работать, мы прививались против оспы. Сейчас это не делаем, но и оспы у нас уже нет. Считаю, что вакцинироваться нужно. Мы не можем сказать, на какое время они нас защитят – это новая инфекция, но лучше ведь привиться, чем потом лежать в реанимации и осознавать свою ошибку. Вакцинация, конечно, не может гарантировать, что вы не заболеете, но она способствует легкому течению заболевания.

– Какие меры профилактики COVID-19 используете Вы?

– Хожу в маске, часто мою руки. Придя с улицы, всегда сразу обрабатываю руки антисептиком или мою мылом, провожу время от времени влажную уборку. Проветриваю помещение. В поликлинике работаю в перчатках. Это не только при «короне», но и при гриппе. Все эти условия необходимы и при нем.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.