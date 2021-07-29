Медовый месяц – в битве за урожай: в Могилевской области трудятся 84 семейных экипажа

В Могилевской области на уборочной трудится 961 экипаж комбайнеров, в том числе 84 семейных. Об этом корреспонденту рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Алексей Рымша.

"В эту уборочную кампанию на полях региона работает 961 экипаж комбайнеров, в том числе 109 молодежных, 84 семейных и 9 смешанных, - сказал Алексей Рымша. - Всего на жатве задействован 701 водитель на отвозке зерна и 1605 механизаторов, среди которых 9 женщин. Участницы уборочной трудятся в Быховском, Могилевском, Мстиславском, Славгородском, Хотимском и Шкловском районах".

В ОАО "Говяды-Агро" уже третий год работают Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец. Евгений трудится механизатором в хозяйстве уже более пяти лет, а Ангелина по распределению - учителем белорусского языка и литературы в гимназии г.п.Корма Гомельской области. Если на двух прошлых уборочных они значились как молодежный смешанный экипаж, то в этом стали еще и семейным. Свадьбу сыграли всего две недели назад, перед началом массовой уборки зерновых. Медовый месяц пройдет у молодоженов в полях - в битве за новый урожай.

"Когда бралась за работу помощника комбайнера, было интересно, смогу ли ее освоить, - сказала Ангелина Андрейковец. - Три года назад я совсем ничего не знала: ни как чистить и продувать технику, ни как следить за процессом уборки зерна. Тем более панически боялась высоты - на комбайн надо было как-то забираться. Теперь все страхи и сомнения позади: наработала хороший опыт, да и муж поддерживает. Трудимся с 7.00 до 22.00, а на что потратим заработанные на жатве деньги, пока не решили, откладываем в семейный бюджет".

Уборочная в этом году идет быстрее и интенсивнее, отметил Алексей Рымша. Если в прошлом году на 31 июля был всего лишь один экипаж-тысячник, то в этом на 29 июля их уже 14, в том числе один молодежный. Среди водителей более 1 тыс. т зерна на сегодня перевезли 45 участников уборочной, среди них 7 человек в возрасте до 35 лет включительно.