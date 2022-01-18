Медовая афера: как могилевчанка мёд продавала

В середине декабря прошлого года в дверь квартиры 84-летней жительницы г.Могилева постучалась незнакомая женщина. Она представилась соседкой из третьего подъезда и предложила купить литровую банку меда за 13 рублей. Хозяйка согласилась, и женщина пошла за своим товаром, однако вернулась уже с 3-литровой банкой меда и предложила купить ее по выгодной цене – за 30 рублей.

Пожилая могилевчанка согласилась и на это предложение. Для расчета она вручила продавцу 100-рублевую купюру и попросила сходить разменять ее. Оставив банку меда, незнакомка ушла со 100 рублями и не вернулась. Вскоре потерпевшая догадалась, что ее обманули, и обратилась в Ленинский РОВД г. Могилева.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. На банке меда специалист обнаружил и изъял два следа пальцев рук, один из которых при проверке по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области совпал с отпечатком пальца 42-летней могилевчанки.

Получив данную информацию, сотрудники милиции задержали женщину. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Судебные эксперты Государственного комитета судебных экспертиз напоминают гражданам: чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, приобретайте товары, тем более продукты питания, в официальных торговых точках. Покупая товары с рук у незнакомых лиц, во-первых, вы не можете быть уверенными в качестве товара, во-вторых, рискуете стать жертвой преступника. Не доверяйте незнакомым людям и не впускайте их в свой дом.

Ирина Рачковская,

официальный представитель

управления ГКСЭ по Могилевской области