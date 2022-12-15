Медик: травму позвоночника можно получить, даже не вылетев из тюбинга

Травму позвоночника можно получить, даже не вылетев из тюбинга, сообщил журналистам травматолог-ортопед приемного отделения Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"При катании на тюбинге можно получить травму позвоночника, даже не вылетев из тюбинга. У человека, который подскочил на большом трамплине и приземлился даже на мягкое, происходит сотрясение внутренних органов. А детская конфигурация костного скелета не подразумевает жесткой системы костных балок. Происходит их сминание. Как правило, страдает грудной отдел позвоночника", - рассказал Андрей Ярошевич.

Он подчеркнул, что тюбинговая травма в данном случае аналогична той, которая возможна при прыжках на батуте.

Травматолог-ортопед также заметил, что при падении с тюбинга либо столкновении с другими катающимися возможны серьезные последствия вплоть до черепно-мозговых травм, когда необходима будет экстренная помощь нейрохирургов.