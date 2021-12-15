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Медик раскрыл простой способ, как нормализовать давление без лекарств

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Медик раскрыл простой способ, как нормализовать давление без лекарств

Умеренные физические нагрузки способны снизить повышенное артериальное давление у пациентов с лабильной гипертонией. Об этом в эфире программы “О самом главном” сообщил врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.

 При повышенном давлении нужно заниматься спортом. Когда мы говорим о гипертонии, имеем в виду состояние пожизненное, так как его нельзя вылечить. Но проблему можно контролировать с помощью таблеток. А вот физические нагрузки - это попытка безлекарственного контроля гипертонии, потому что если она начальная лабильная, то диеты и регулярные физические нагрузки могут нормализовать давление даже без препаратов, - обратил внимание Александр Мясников.

Врач уточнил, что спорт особенно эффективен на начальной стадии гипертонии, при этом такие физические нагрузки не противопоказаны и при устойчивой форме патологии.

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