Медицинский центр «А Клиника» (г. Могилев) приглашает пройти МРТ-исследование на аппарате экспертного класса Siemens Magnetom Aera 1,5 Тесла

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Флагманской услугой в медицинском центре «А Клиника» является МРТ-диагностика. Отличное сочетание высокотехнологичного оборудования и квалифицированных врачей позволяет сделать результаты исследования максимально точными, что очень важно для последующего лечения.

Аппарат экспертного класса Siemens Magnetom Aera 1,5 Т создан для того, чтобы досконально детализировать тот или иной участок человеческого тела с целью получения наиболее полной клинической картины.

Передовой метод диагностики заболеваний

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – абсолютно безопасный метод исследования, в основе которого лежит использование магнитного поля и радиочастотных импульсов, не связанных с рентгеновским излучением и введением радиоактивных веществ, которые относятся к опасным видам излучения. Данная процедура не наносит вред здоровью и не вызывает никаких осложнений. Благодаря появлению МРТ – надежного и безопасного метода исследований, у врачей появилась прекрасная возможность упростить диагностику.

МРТ может выполняться с контрастным веществом, которое безвредно и достаточно быстро выводится из организма после процедуры. Качество снимков внутренних органов и тканей, выполненные способом МРТ, намного лучше, чем при обследовании ультразвуком и рентгеном.

Магнитно-резонансная томография предоставляет возможность обнаружить многие заболевания на ранней стадии. Благодаря своевременному обнаружению недуга, значительно повышается вероятность выздоровления. Если начинать лечение на ранней стадии, процент выздоравливающих пациентов гораздо больше, чем среди тех, кто обращается в медицинское учреждение на последних этапах развития болезни.

Показания для прохождения МРТ:

- боли в различных участках тела;

- подозрения на анатомические изменения в организме и аномалии развития;

- подозрения на патологии в структурах организма;

- воспалительные и инфекционные изменения в организме;

- подозрения на опухоли;

- онемения конечностей;

- подготовка к операции;

- необходимость динамического наблюдения;

- профилактические обследования.

Преимущества МРТ в сравнении с другими видами диагностики следующие:

- абсолютно безопасный метод исследования;

- получение более четких изображений;

- оперативная скорость исследования;

- возможность проведения диагностических исследований широкому кругу пациентов благодаря инновационным технологиям аппарата Siemens Magnetom Aera 1,5 Т;

- при проведении исследования пациент чувствует себя комфортно: этому во многом способствует туннель диагональю 70 см (большинство аппаратов МРТ имеют диагональ 60 см), а также его небольшая длина (всего 145 см);

- специальные меры, принятые сотрудниками нашей клиники, позволят успешно пройти исследование посетителям с боязнью замкнутого пространства (клаустрофобией).

Для записи звоните по номерам: 8-(0222)-77-91-91, 8-(044)-583-49-08, 8-(0222)-77-63-63.

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