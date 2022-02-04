Медицинских работников из Бобруйска наградили на итоговой коллегии Главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома

На итоговой коллегии Главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома подвели итоги работы за прошедший год и наградили лучших сотрудников сферы здравоохранения. Среди них есть и бобруйчане.

Так, благодарность Министра здравоохранения получил Руслан Кравчук – анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделения анестезиологии и реаниматологии Бобруйского родильного дома..

Почетными грамотами Главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома и обкома профсоюза были награждены:

Ирина Семенец – медицинская сестра амбулаторного приема наркологического диспансерного отделения Бобруйского наркологического диспансера.

Людмила Курская – заместитель главного врача по медицинской части Бобруйской городской поликлиники №2.

Сергей Масловский – врач-рентгенолог кабинета магнито-резонансной томографии отделения лучевой диагностики Бобруйского межрайонного онкологического диспансера.

Нагрудным знаком Министерства здравоохранения «Выдатнiк аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь» была награждена Лариса Ковалевская – заведующий клинико-диагностической лабораторией Бобруйской центральной больницы.

Кроме этого, были подведены итоги конкурса организаций здравоохранения Могилёвской области по повышению качества и культуры медицинского обслуживания населения за 2021 год. В группе «Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения» первое место заняла Бобруйская городская поликлиника № 6.

В группе «Детские организации здравоохранения» Бобруйская городская детская поликлиника № 1 заняла второе место.

В группе «Детские стоматологические амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения» детская стоматологическая поликлиника заняла первое место.

В группе «Центры гигиены и эпидемиологии» Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» занял первое место.

В группе «Участковые больницы» Глушанская участковая больница заняла второе место.

В группе «Врачебные амбулатории» Амбулатория врача общей практики агрогородка Большие Бортники заняла третье место.

В группе «Фельдшерско-акушерские пункты» фельдшерско-акушерский пункт п. Туголица занял второе место.